Σαν Φρανσίσκο: Ανθρωποειδή ρομπότ καθαρίζουν σπίτια με 30 δολάρια την ώρα - Δείτε βίντεο

Η Tau Robotics λανσάρει υπηρεσία καθαρισμού με ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία μπορούν να σκουπίζουν, να μαζεύουν σκουπίδια και να τακτοποιούν έναν χώρο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σαν Φρανσίσκο: Ανθρωποειδή ρομπότ καθαρίζουν σπίτια με 30 δολάρια την ώρα - Δείτε βίντεο
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  • Η Tau Robotics προσφέρει υπηρεσία καθαρισμού σπιτιών στο Σαν Φρανσίσκο με ανθρωποειδή ρομπότ έναντι 30 δολαρίων την ώρα.
  • Τα ρομπότ μπορούν να σκουπίζουν, να μαζεύουν σκουπίδια, να καθαρίζουν επιφάνειες και να τακτοποιούν αντικείμενα.
  • Κάθε ρομπότ έχει όνομα και φορά μαύρη στολή, ενώ η κατασκευή τους κοστίζει περίπου 50.000 δολάρια.
  • Οι πελάτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας της εταιρείας και να εγγραφούν σε λίστα αναμονής χωρίς κωδικό πρόσκλησης.
  • Η λειτουργία των ρομπότ βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάζει μια πρώτη εφαρμογή ανθρωποειδών ρομπότ για οικιακές εργασίες.
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Μια εικόνα που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας γίνεται πραγματικότητα στο Σαν Φρανσίσκο, καθώς ανθρωποειδή ρομπότ αναλαμβάνουν πλέον εργασίες καθαρισμού σε σπίτια έναντι 30 δολαρίων την ώρα.

Η εταιρεία ρομποτικής Tau Robotics ανακοίνωσε την έναρξη της νέας υπηρεσίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους του Σαν Φρανσίσκο να κλείσουν ένα ανθρωποειδές ρομπότ για να αναλάβει καθημερινές δουλειές μέσα στο σπίτι.

Τι μπορούν να κάνουν τα ρομπότ

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα ρομπότ μπορούν να καθαρίζουν επιφάνειες, να βγάζουν τα σκουπίδια, να σκουπίζουν τα δάπεδα με ηλεκτρική σκούπα και να τακτοποιούν αντικείμενα.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια προσπάθεια να μεταφερθούν οι δυνατότητες των ανθρωποειδών ρομπότ από τα εργαστήρια και τις επιδείξεις σε μια πραγματική υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής στο σπίτι του.

Η Tau Robotics υποστηρίζει ότι τα ρομπότ εκπαιδεύονται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μπορούν να εκτελούν τις συγκεκριμένες εργασίες σε πραγματικές συνθήκες.

Με μαύρες στολές και ονόματα

Τα ανθρωποειδή ρομπότ της εταιρείας εμφανίζονται μάλιστα με μαύρες στολές, ενώ το καθένα έχει το δικό του όνομα. Μεταξύ των ονομάτων που χρησιμοποιούνται είναι τα Chelsea, Elon και Tony.

Η τεχνολογία, πάντως, κάθε άλλο παρά φθηνή είναι για την ίδια την εταιρεία. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατασκευή κάθε ρομπότ κοστίζει περίπου 50.000 δολάρια.

30 δολάρια για ένα ρομπότ

Η νέα υπηρεσία έχει συγκεκριμένη χρέωση: ένα ανθρωποειδές ρομπότ κοστίζει 30 δολάρια για 60 λεπτά καθαρισμού. Όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν δύο ρομπότ ταυτόχρονα μπορούν να το κάνουν με κόστος 60 δολάρια για μία ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας της Tau Robotics, ενώ οι υπεύθυνοι αναφέρουν πως όσοι δεν διαθέτουν ακόμη κωδικό πρόσκλησης μπορούν να εγγραφούν στη λίστα αναμονής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της startup, Alexander Koch, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται η λειτουργία των ανθρωποειδών ρομπότ μέσα σε έναν χώρο.

Το βίντεο έχει επιταχυνθεί 5 φορές, ενώ η εταιρεία αναφέρει ότι η διαδικασία που παρουσιάζεται αντιστοιχεί σε περίπου 40 λεπτά πραγματικού χρόνου.

Οι εικόνες δίνουν μια πρώτη γεύση από το πώς θα μπορούσε να μοιάζει το μέλλον των οικιακών εργασιών, με ένα ανθρωποειδές ρομπότ να αναλαμβάνει μέρος της καθημερινής λίστας με τις δουλειές του σπιτιού.

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