Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Η ώρα του Καραλή, τελικός για Μέρλο, Μίτα - Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας

Το πρόγραμμα με τις ελληνικές συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου.

Ηλίας Λαλιώτης

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Η ώρα του Καραλή, τελικός για Μέρλο, Μίτα - Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
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Μερικά από τα πιο βαριά χαρτιά της ρίχνει η Ελλάδα την πέμπτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

Μέρλος και Μίτα μετέχουν στον τελικό του ύψους, Καραλής, Τζένγκο και Ρίζος αγωνίζονται στα προκριματικά του επί κοντώ και του ακοντισμού και η Ντραγκομίροβα ξεκινά την προσπάθειά της στο έπταθλο.

Τρεις μέρες μετά την άφιξή του στην πόλη, ο άλτης με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ, ο Εμμανουήλ Καραλής, ξεκινά την προσπάθειά του για ακόμα μία μεγάλη διάκριση. Το φετινό του ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο είναι 6.00 και βέβαια φέρει μαζί του και το 6.17 από τον κλειστό στίβο. Στον προκριματικό του επί κοντώ και ο Γιάννης Ρίζος, που άφησε πίσω του τραυματισμούς και φορμαρίστηκε την κατάλληλη στιγμή για να βρεθεί στο Μπέρμιγχαμ. Το φετινό του ρεκόρ είναι 5.70. Ο προκριματικός αρχίζει στις 12:50 με όριο πρόκρισης τα 5.80.

Το πρωί της Παρασκευής μπαίνουν στη μάχη και οι δύο αθλήτριες του Γιώργου Μποτσκαριώβ, η Ελίνα Τζένγκο και η Αναστασία Ντραγκομίροβα.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022, Τζένγκο, καλείται να να ρίξει 61.00 για να πάρει απ’ ευθείας το εισιτήριο. Το φετινό της ρεκόρ είναι 58.37, ωστόσο, έχει στα χέρια της πάρα πολλές βολές πολύ μεγαλύτερες των 61 μέτρων. Ώρα έναρξης του προκριματικού: 12:40.

Την Ντραγκομίροβα περιμένουν τα τέσσερα από τα εφτά αγωνίσματα του επτάθλου: τα 100 μ. με εμπόδια και το ύψος το πρωί, η σφαίρα και τα 200 μ. το απόγευμα. Η προσπάθειά της ξεκινά στις 12:35 και θα ολοκληρωθεί στις 11 το βράδι. Η Αναστασία είναι σε πολύ καλή κατάσταση και περιμένει να βγει η επίδοση που κυνηγά όλη τη σεζόν.

Τα σπουδαία, όσον αφορά την τελική κατάταξη, έρχονται για τα ελληνικά χρώματα το βράδι. Στις 22:00 ξεκινά ο τελικός του άλματος εις ύψος με διπλή ελληνική παρουσία. Τόσο ο Αντώνης Μέρλος όσο και ο Αντρέα Μίτα προέρχονται από εξαιρετικό προκριματικό και είναι έτοιμοι να ξεπεράσουν τον εαυτό τους στον τελικό για να έρθει η διάκριση.

* Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

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