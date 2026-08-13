Χαλκιδική: Σε ξενοδοχεία και καταλύματα της Θεσσαλονίκης θα μείνουν απόψε οι πυρόπληκτοι

Snapshot Οι πυρόπληκτοι από τη Χαλκιδική θα φιλοξενηθούν απόψε σε ξενοδοχεία και καταλύματα της Θεσσαλονίκης.

Η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης έχει ζητήσει από τα μέλη της να δηλώσουν τα διαθέσιμα δωμάτια για καλύτερο συντονισμό της φιλοξενίας.

Η πληρότητα των ξενοδοχείων στη Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο είναι κάτω από 60%, διευκολύνοντας την εύρεση δωματίων για τους πυρόπληκτους.

Τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους εκκενωμένους μπορούν να κατευθύνουν τους πολίτες προς τα διαθέσιμα ξενοδοχεία στην πόλη. Snapshot powered by AI

Σε δωμάτια ξενοδοχείων και καταλυμάτων της Θεσσαλονίκης θα μείνουν σήμερα οι πυρόπληκτοι από τους εκκενωμένους οικισμούς της Χαλκιδικής, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς.

Όπως επισήμανε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Τορνιβούκας, έχουν βρεθεί τα δωμάτια στα οποία θα φιλοξενηθούν όσοι από τους πολίτες μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Η Ένωση Ξενοδόχων απεύθυνε έκκληση στα μέλη της ζητώντας να δηλώσουν τα διαθέσιμα δωμάτια που έχουν σε ειδική διεύθυνση της Πολιτικής Προστασίας, ώστε να υπάρξει συντονισμός με την Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής για τη φιλοξενία όσων χρειαστεί.

«Η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης έχει στείλει σε όλα της τα μέλη μία επιστολή, στην οποία ζητά να δηλώσουν πόσα δωμάτια έχουν ελεύθερα. Έτσι γίνεται η συνεννόηση με την Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ώστε να βρεθεί πού θα μείνουν οι άνθρωποι», σημειώνει ο κ. Τορνιβούκας.

Χαμηλή η πληρότητα στη Θεσσαλονίκη

Καθοριστικό στοιχείο, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, είναι ότι αυτή την περίοδο η πληρότητα των ξενοδοχείων της πόλης δεν είναι υψηλή.

«Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή δεν έχει πληρότητα πάνω από 60%, οπότε θα βρεθούν δωμάτια», υπογραμμίζει, προσθέτοντας ότι σε αντίθεση με τη Χαλκιδική, όπου η πληρότητα είναι ιδιαίτερα υψηλές και περιορίζουν τις διαθέσιμες επιλογές, στην πόλη της Θεσσαλονίκης υπάρχει η δυνατότητα να φιλοξενηθούν όσοι χρειαστεί.

Στο πλαίσιο αυτό, τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους πολίτες που έφτασαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τις περιοχές που εκκενώθηκαν μπορούν, εφόσον χρειαστεί, να τους κατευθύνουν προς τα ξενοδοχεία στα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ανέφερε ο κ. Τορνιβούκας.

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