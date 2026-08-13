Μάχη με τις φλόγες στη Σίβηρη Χαλκιδικής - 446 άτομα απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα

Στην μεγάλη πυρκαγιά επιχειρούν 227 πυροσβέστες, 13 πεζοπόρες ομάδες και 57 οχήματα, με διεθνή συνδρομή από τη Μολδαβία

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μάχη με τις φλόγες στη Σίβηρη Χαλκιδικής - 446 άτομα απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • 446 άτομα απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα σε ασφαλή σημεία, μέσω σκαφών του Λιμενικού, ιδιωτικών σκαφών και πλοίου «SPEED RUNNER JET».
  • Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και το ΕΚΑΒ βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη διαχείριση της κατάστασης και την παροχή ιατρικής βοήθειας.
  • Εκδόθηκαν πολλαπλά μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από τις πληγείσες περιοχές, με κατευθύνσεις προς γειτονικούς οικισμούς.
  • Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ημέρα πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), και οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της και την προστασία των κατοικημένων περιοχών.
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Μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Αυγούστου 2026, σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής, βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14:00 και στην περιοχή επιχειρούν πλέον 227 πυροσβέστες, με 13 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ από ολόκληρη τη χώρα, καθώς και 57 οχήματα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Τις επίγειες δυνάμεις συντονίζει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Κασσάνδρας, με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Παράλληλα, δύο μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.

φωτιά-σίβηρη-χαλκιδική

446 άτομα απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα

Μεγάλη επιχείρηση οργανώθηκε και από τη θάλασσα, καθώς 446 άτομα μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα σε ασφαλή σημεία.

Συγκεκριμένα, 250 άτομα μεταφέρθηκαν στην παραλία της Σάνης με δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και με ιδιωτικά σκάφη.

Παράλληλα, 196 άτομα μεταφέρθηκαν στο πλοίο «SPEED RUNNER JET», με τη συνδρομή ενός ταχύπλοου και ενός πλοίου του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και πλωτών μέσων του Λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών.

Σε ετοιμότητα ΕΛ.ΑΣ. και ΕΚΑΒ

Για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την εφαρμογή των απαραίτητων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων παραμένουν σε διασπορά δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται και το ΕΚΑΒ, το οποίο έχει διαθέσει στην περιοχή 6 ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, δύο οχήματα μικρού όγκου και τρεις μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.

Μέχρι στιγμής, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο πυροσβέστες. Ο ένας παρουσίασε αδιαθεσία, ενώ ο δεύτερος υπέστη κάκωση στο κάτω άκρο.

φωτιά-σίβηρη-χαλκιδική

Τα μηνύματα του 112

Για την προστασία των πολιτών από την εξέλιξη της πυρκαγιάς έχουν εκδοθεί διαδοχικά μηνύματα από το 112.

Στις 15:48 εκδόθηκαν δύο μηνύματα: το πρώτο αφορούσε την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φούρκα, με κατεύθυνση προς Σκιώνη, και το δεύτερο την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης, με κατεύθυνση προς Κασσάνδρεια.

Νωρίτερα, στις 15:09, είχε ζητηθεί η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη προς Μόλα Καλύβα, ενώ στις 14:40 είχε εκδοθεί μήνυμα για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η σημερινή ημέρα είχε χαρακτηριστεί πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, γεγονός που είχε θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στη Σίβηρη, με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την προστασία των κατοικημένων περιοχών και των πολιτών.

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