Σούπερ γιοτ αξίας 8 εκατομμυρίων ευρώ βυθίστηκε στη Μεσόγειο λίγες μέρες μετα τα «εγκαίνια»

Snapshot Το σούπερ γιοτ Angiola II αξίας περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ βυθίστηκε στη Μεσόγειο λίγες μέρες μετά την παράδοσή του στον νέο ιδιοκτήτη.

Η βύθιση συνέβη μετά από ανατροπή και πιθανή πυρκαγιά στον κινητήρα που προκάλεσε εισροή νερού, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η αιτία.

Οι 14 επιβαίνοντες διασώθηκαν χωρίς τραυματισμούς, με τον ιδιοκτήτη και έναν φίλο του να μεταφέρονται με περιπολικό σκάφος.

Το γιοτ βρίσκεται πλέον σε βάθος επτά μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και θα ανασυρθεί με πλωτή πλατφόρμα βάρους περίπου 200 τόνων.

Το Angiola II είχε παραδοθεί μόλις τέσσερις ημέρες πριν, μετά από εκτεταμένη ανακαίνιση, και ήταν το έκτο κύτος της σειράς Amer F100 από το ιταλικό ναυπηγείο Permare. Snapshot powered by AI

Ένα σούπερ γιοτ αξίας 8 εκατομμυρίων ευρω βυθίστηκε στη Μεσόγειο λίγες μόνο ημέρες αφότου παραδόθηκε στον νέο ιδιοκτήτη του. Το Angiola II ανατράπηκε το βράδυ της Τρίτης στα ανοιχτά του Πόρτο Τσέρβο στη Σαρδηνία της Ιταλίας , μεταξύ του νησιού Καπουτσίνι και του Κάπο Φέρο. Βίντεο που κυκλοφόρησε καταγράφει το πολυτελές σκάφος να γέρνει στο πλάι και να βυθίζεται κάτω από το νερό, καθώς οι επιβαίνοντες στα γύρω σκάφη παρακολουθούν.

Το γιοτ μήκους 29 μέτρων παραδόθηκε στον Ιταλό ιδιοκτήτη του μόλις τέσσερις ημέρες πριν από το περιστατικό, μετά από εκτεταμένη ανακαίνιση. Η ιταλική Ακτοφυλακή κατάφερε να αποκτήσει τον έλεγχό του, μετά από προσπάθειες που διήρκεσαν σχεδόν τρεις ώρες και να το αφήσει να βυθιστεί με ασφάλεια.

Το πλωτό «παλάτι» βρίσκεται πλέον στον βυθό της θάλασσας, επτά μέτρα κάτω από την επιφάνεια, από την Τρίτη, όπου θα παραμείνει μέχρι να ανασυρθεί από τη θάλασσα. Πιστεύεται ότι το γιοτ έχασε την πλευστότητά του μετά από βλάβη στον κινητήρα που προκάλεσε πυρκαγιά, επιτρέποντας στο νερό να εισέλθει στο γιοτ. Ωστόσο, η ακριβής αιτία των πλημμυρών και της βύθισης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

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Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος παραμένει άγνωστος, ήταν μεταξύ των 14 ατόμων που επέβαιναν στο γιοτ όταν αυτό άρχισε να βυθίζεται. Δώδεκα εξ'αυτών διασώθηκαν από ένα άλλο σκάφος που έπλεε κοντά, ενώ ο ιδιοκτήτης και ένας φίλος του παρέμειναν στο βυθιζόμενο γιοτ καθώς περίμεναν ένα περιπολικό σκάφος, το οποίο τους μετέφερε στο Πόλτου Κουάτου της Κόστα Σμεράλντα. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η ναυλομεσιτική εταιρεία Agenzia Marittima De Felice ανακοίνωσε την αγορά του γιοτ τον Ιούλιο, περιγράφοντας τον ιδιοκτήτη ως «πελάτη του πρακτορείου εδώ και πολλά χρόνια». Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης έχουν εκτιμήσει την αξία του γιοτ σε περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ.

Το Angiola II καθελκύστηκε από το ιταλικό ναυπηγείο Permare υπό την επωνυμία Amer Yachts τον Ιούλιο του 2020. Ήταν το έκτο κύτος της σειράς Amer F100. Τα εν λόγω σκάφη έχουν δυνατότητα φιλοξενίας έως και δέκα ατόμων σε πέντε καμπίνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, για την απομάκρυνση του ναυαγίου θα χρησιμοποιηθεί μια πλωτή πλατφόρμα βάρους περίπου 200 τόνων.