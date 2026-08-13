Καραμπόλα στην έξοδο του Κηφισού, στο ύψος του ΣΕΦ
Τρία οχήματα συγκρούστηκαν στην έξοδο του Κηφισού, με την κίνηση να διεξάγεται μετ’ εμποδίων
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Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κίνηση το μεσημέρι της Πέμπτης (13/08) στη Λεωφόρο Κηφισού, έπειτα από καραμπόλα τριών οχημάτων.
Το τροχαίο σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην έξοδο του Κηφισού με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του ΣΕΦ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.
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