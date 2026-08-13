Καιρός: Ενισχύονται τα μελτέμια - Ριπές ανέμων άνω των 100 χλμ/ώρα κατά τόπους

Snapshot Από την Πέμπτη το μελτέμι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά θα ενισχυθεί φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ και την Παρασκευή τα 7 με 8 μποφόρ.

Ριπές ανέμου που θα ξεπεράσουν τα 100 χλμ/ώρα αναμένονται σε περιοχές του Αιγαίου, της Κρήτης, της Ανατολικής Στερεάς και της Αττικής.

Την Πέμπτη οι ισχυρές ριπές θα εντοπίζονται κυρίως σε Βοιωτία, Αττική, Δίρφη και νότια Εύβοια, ενώ την Παρασκευή σε Νότια Εύβοια και Νοτιοδυτική Άνδρο.

Η Πυροσβεστική έχει εκδώσει κατάσταση Συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βοιωτία, Εύβοια και Κορινθία.

Οι χάρτες ανέμου που συνοδεύουν το άρθρο είναι ενδεικτικοί και δείχνουν την κατανομή των ισχυρών ριπών ανέμου. Snapshot powered by AI

Μικρή ενίσχυση θα παρουσιάσει το μελτέμι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά από την Πέμπτη 13 Αυγούστου, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ (μέσος άνεμος) και από την Παρασκευή τα 7 έως 8 μποφόρ (μέσος άνεμος).

Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι ριπές κατά τόπους αναμένεται να ξεπεράσουν πρόσκαιρα τα 100 χλμ/ώρα στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στην Ανατολική Στερεά, περιλαμβανομένης της Αττικής.

Στους παρακάτω χάρτες παρουσιάζονται ενδεικτικά οι μέγιστες ριπές ανέμου που αναμένονται το μεσημέρι της Πέμπτης και της Παρασκευής στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στις Βορειοδυτικές Κυκλάδες. Όπως φαίνεται, την Πέμπτη οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ/ώρα στα νοτιοδυτικά τμήματα του νομού Βοιωτίας, στα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής, στη Δίρφη (ορεινά Εύβοιας) και στα νότια τμήματα του Νομού Ευβοίας. Την Παρασκευή, ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα αναμένονται στην Νότια Εύβοια και στην Νοτιοδυτική Άνδρο.

Δείτε χάρτες

Σημειώνεται, ότι ισχυρές ριπές, ενδεχομένως άνω των 100 χλμ /ώρα, αναμένονται και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης.

Λόγω των ισχυρών ανέμων, η Πυροσβεστική υπενθύμισε ότι σήμερα υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, περιοχές της Βοιωτίας, Εύβοια και Κορινθία.

Συνεδρίαση Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για τους θυελλώδεις ανέμους

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Αντικείμενο της συνεδρίασης η εξέλιξη των θυελλών ανέμων που ήδη επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν, με κορύφωση την Παρασκευή 14 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Για σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, στη Θράκη αναμένονται βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 5 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου 6 έως 8 μποφόρ. Στην κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια, καθώς και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στην Αττικοβοιωτία και τη νότια Εύβοια τοπικά τα 8 μποφόρ. Στις Κυκλάδες θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη δυτικοί – βορειοδυτικοί άνεμοι 4 έως 6 και τοπικά στα δυτικά έως 7 μποφόρ.

β. Αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, αναμένεται περαιτέρω σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Στη Θράκη οι βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου τα 7 έως 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο και τα Κύθηρα θα πνέουν με ένταση 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στην ανατολική και νότια Αττική και τη νότια Εύβοια τοπικά τα 9 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 έως 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι 5 έως 7 και τοπικά στα δυτικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ.

γ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν, με εντάσεις 5 έως 7 μποφόρ στη Θράκη και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και 6 έως 8 μποφόρ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα φτάνουν τα 6 έως 7 και πρόσκαιρα τοπικά τα 8 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες 6 έως 8 και κυρίως στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ και στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου τα 6 έως 8 μποφόρ.

δ. Την Κυριακή 16 Αυγούστου προβλέπεται περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων, ωστόσο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας, οι εντάσεις τους θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο το πρωί.

Καλλιάνος στο Newsbomb: «Tριήμερο με ισχυρούς βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας»

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός για την σήμερα Πέμπτη 13 Αυγούστου, καθώς η Αττική και ακόμη τέσσερις περιοχές βρίσκονται στην Κατηγορία 5 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Οι ισχυροί βοριάδες συνιστούν μεγάλο κίνδυνο για την εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, την ώρα που ο υδράργυρος αρχίζει να υποχωρεί αισθητά. Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για ένα τριήμερο με ισχυρούς ανέμους και σημαντική αλλαγή του καιρού.

Καλλιάνος: «Έρχεται τριήμερο με ισχυρούς βοριάδες»

Μιλώντας στο Newsbomb, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος περιέγραψε την αλλαγή του καιρού που βρίσκεται προ των πυλών, επισημαίνοντας ότι από σήμερα ξεκινά σταδιακά μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει περισσότερο αντιληπτή την Παρασκευή και το Σάββατο.

Όπως ανέφερε, από σήμερα Πέμπτη γίνονται αισθητοί ισχυροί βοριάδες κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω την Παρασκευή και το Σάββατο.

Η εξέλιξη αυτή έχει διπλή σημασία: από τη μία πλευρά φέρνει επιτέλους ανάσα από τις υψηλές θερμοκρασίες και από την άλλη αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να μετατρέψουν μια μικρή εστία σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο μετεωρολόγος σημείωσε ότι η θερμοκρασία από επίπεδα της τάξης των 36-38 βαθμών Κελσίου θα υποχωρήσει αισθητά, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται σε αρκετές περιοχές στους 30-34 βαθμούς.

Για σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Καλλιάνου, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν χαμηλότερα, με την Αθήνα να φτάνει περίπου στους 34 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα ενισχύονται.

Την Παρασκευή το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο ανεμώδες, με τους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος

Από τους 38 στους 32 βαθμούς - Η μεγάλη αλλαγή του καιρού

Η μεταβολή θα γίνει αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών υποχωρούν σταδιακά, καθώς ενισχύεται το μελτέμι και μεταφέρονται ψυχρότερες αέριες μάζες προς την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα.

Το κύριο χαρακτηριστικό του επόμενου τριημέρου θα είναι, επομένως, ο συνδυασμός πτώσης της θερμοκρασίας και πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων.

Από την Πέμπτη αναμένονται επίσης τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία και την Ήπειρο, ενώ την Παρασκευή η ενίσχυση των βοριάδων στα ανατολικά θα είναι ακόμη πιο έντονη.

Ο Δεκαπενταύγουστος δεν θα είναι παντού «καυτός»

Η εικόνα του καιρού αλλάζει σημαντικά και ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Στις 15 Αυγούστου προβλέπονται περισσότερες νεφώσεις κατά τόπους, ενώ τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι, στα ανατολικά στα 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο στα 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο ακόμη, με την πτώση να γίνεται περισσότερο αισθητή στα ανατολικά.

Ουσιαστικά, το διάστημα 12 έως 16 Αυγούστου χαρακτηρίζεται από ενισχυμένο μελτέμι, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να εντοπίζονται κυρίως στο Αιγαίο. Από τις 17 Αυγούστου και μετά διαφαίνεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων και νέα άνοδος της θερμοκρασίας.

Συναγερμός στην Αθήνα - Κλειστοί Λυκαβηττός και Φιλοπάππου

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Αθηναίων περνά σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η Αττική βρίσκεται στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο των μέτρων πολιτικής προστασίας, ο Λυκαβηττός και ο λόφος Φινόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα, διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων, από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έως νεότερης ενημέρωσης.

Παράλληλα, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, ενώ η Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιεί περιπολίες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην εναέρια επιτήρηση, καθώς ενεργοποιούνται drones με θερμικές κάμερες για την κατόπτευση μεγάλων χώρων πρασίνου της Αθήνας, όπως ο Λυκαβηττός, ο Στρέφης, ο Φιλοπάππου, τα Τουρκοβούνια και τα Ιλίσια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, με στόχο την άμεση ενημέρωση και συνδρομή της Πυροσβεστικής και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών.

Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.

Παράλληλα, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4x4.

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