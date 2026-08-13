Σούδα: Η στιγμή που δράστες κλέβουν ψάρια αξίας άνω των 10.600 ευρώ λίγο πριν συλληφθούν – Βίντεο

Η νύχτα στη Σούδα έκρυβε κάτι περισσότερο από μία παράνομη «ψαριά». Οι κάμερες του ΕΛΚΕΘΕ κατέγραψαν καρέ – καρέ δύο άνδρες να πλησιάζουν τους ιχθυοκλωβούς, να σηκώνουν δίχτυα γεμάτα ψάρια και να ετοιμάζονται να φύγουν με το σκάφος. Μόνο που αυτή τη φορά, το σχέδιο είχε απρόοπτη κατάληξη: Το Λιμενικό είχε ήδη πάρει θέση και περίμενε την κατάλληλη στιγμή να δράσει και να προχωρήσει σε συλλήψεις, όπως και συνέβη.

Τη στιγμή που αντιλαμβάνονται την προσέγγιση του Λιμενικού, οι δύο άνδρες επιβιβάζονται με γρήγορες κινήσεις σε μηχανοκίνητο σκάφος και απομακρύνονται, αφήνοντας πίσω τους, στον χώρο των εγκαταστάσεων, ένα δεύτερο βοηθητικό σκάφος χωρίς μηχανή, όπως φαίνεται σε βίντεο του flashnews.gr.

Μέσα στο δεύτερο σκάφος βρέθηκαν χρησιμοποιημένα και βρεγμένα δίχτυα με ψάρια και δύο σακούλες με πάγο, ενώ, δίχτυα με ψάρια εντοπίστηκαν και εντός ιχθυοκλωβού.

Οι δύο άνδρες ηλικίας 33 και 27 ετών εντοπίστηκαν κατόπιν συντονισμένων αναζητήσεων στο λιμανάκι της Αλμυρίδας, ενώ επιχειρούσαν να ανελκύσουν το μηχανοκίνητο σκάφος. Κατά την επέμβαση των στελεχών του Λιμενικού, ο πρώτος βούτηξε στη θάλασσα επιχειρώντας να διαφύγει, ωστόσο στη συνέχεια παραδόθηκε και συνελήφθη, ενώ ο 27χρονος συνελήφθη χωρίς να προβάλλει αντίσταση.

Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί από το Λιμενικό, όταν υπάλληλος του ΕΛΚΕΘΕ ειδοποίησε τις αρχές για δύο άτομα, τα οποία είχαν προσεγγίσει με δύο σκάφη τους ιχθυοκλωβούς στον κόλπο της Σούδας και αφαιρούσαν ψάρια με τη χρήση διχτυών.

Ωστόσο, η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό. Από βίντεο καμερών προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι τα δύο σκάφη είχαν χρησιμοποιηθεί και σε δύο προηγούμενες κλοπές αλιευμάτων από τις ίδιες εγκαταστάσεις, κατά τις οποίες είχαν αφαιρεθεί ψάρια, κάμερες καταγραφής και εξοπλισμός.

Η συνολική ενδεικτική αξία των γνωστών κλοπιμαίων υπερβαίνει το ποσό των 10.600 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται επιπλέον απροσδιόριστη ποσότητα ψαριών και οι λοιπές ζημιές στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ.