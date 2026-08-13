Ολική έκλειψη ηλίου: Η Ευρώπη βυθίστηκε στο σκοτάδι - Κραυγές, ουρλιαχτά και περίεργα - Βίντεο

Snapshot Η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που παρατηρήθηκε στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες διαπέρασε αρκετές χώρες την Τετάρτη, προκαλώντας σκοτάδι και έντονη παρακολούθηση από πλήθη.

Χιλιάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πολλών ξένων τουριστών, συγκεντρώθηκαν σε τοποθεσίες όπως το Λοντόσο της Ισπανίας για να παρακολουθήσουν το φαινόμενο με προστατευτικά γυαλιά και τηλεσκόπια.

Στην Ισλανδία, η ολική έκλειψη βύθισε τη δυτική πλευρά της χώρας στο σκοτάδι παρά τον συννεφιασμένο και βροχερό καιρό, περιορίζοντας την ορατότητα.

Η έκλειψη ξεκίνησε στη ρωσική Αρκτική και διέσχισε μια στενή λωρίδα που περιλάμβανε Γροιλανδία, Ρωσία, Ατλαντικό Ωκεανό, Ισπανία και Πορτογαλία, με μέγιστη διάρκεια ολικής έκλειψης περίπου δυόμισι λεπτά.

Η παρατήρηση της έκλειψης με γυμνό μάτι είναι ασφαλής μόνο κατά τη διάρκεια της σύντομης περιόδου της ολικής φάσης. Snapshot powered by AI

Η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που παρατηρήθηκε στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες διέσχισε την ήπειρο την Τετάρτη, βυθίζοντας σε σκοτάδι αρκετές χώρες, ενώ πλήθη παρακολουθούσαν το φαινόμενο από κορυφές λόφων, ακτές και άλλους ανοιχτούς χώρους, ενίοτε με κραυγές και ουρλιαχτά ενθουσιασμού!

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Εντυπωσιακές εικόνες από την Ισπανία.

Εκατοντάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους πάμπολλοι ξένοι τουρίστες, όλοι φορώντας προστατευτικά γυαλιά, συγκεντρώθηκαν σε ένα χωράφι του Λοντόσο, μικρή κοινότητα κοντά στο Μπούργος, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του AFP που βρίσκεται εκεί.

Για να ζήσουν την πολυαναμενόμενη στιγμή, περιμέναν όλο το απόγευμα μέσα στην αποπνικτική ζέστη, κάτω από την λίγη σκιά που πρόσφερε η ομπρέλα τους, ενώ άλλοι είχαν εγκαταστήσει τα τηλεσκόπιά τους.

Ισλανδία: Η ολική έκλειψη ηλίου βυθίζει στο σκοτάδι τη δυτική πλευρά της χώρας

Η ολική έκλειψη ηλίου, βύθισε τη δυτική πλευρά της Ισλανδίας στο σκοτάδι παρά τον εξαιρετικά συννεφιασμένο ουρανό, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην Ισλανδία, ο γκρίζος ουρανός και κατά τόπους βροχερός δεν εμπόδισε χιλιάδες περίεργους παρατηρητές να βυθιστούν στο απόλυτο σκοτάδι όταν ο Ήλιος εξαφανίστηκε πίσω από τη Σελήνη, φαινόμενο που δεν μπόρεσαν να θαυμάσουν πλήρως εξαιτίας των πυκνών σύννεφων.

Ρωσία: Η ολική έκλειψη ηλίου στη ρωσική Αρκτική

Δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο ανάχωμα στην Αγία Πετρούπολη για να παρακολουθήσουν την έκλειψη ηλίου. Η Σελήνη κάλυπτε έως και το 85% του δίσκου του Ήλιου. Αυτό το σπάνιο ουράνιο φαινόμενο ήταν καλύτερα ορατό στη βορειοδυτική Ρωσία.

Μερική έκλειψη παρατηρήθηκε στο Μούρμανσκ, το Αρχάγγελσκ, το Πσκοφ, το Καλίνινγκραντ και άλλες πόλεις. Στην κεντρική Ρωσία, η Σελήνη έκρυψε ένα σημαντικά μικρότερο τμήμα του Ήλιου.

Η ολική έκλειψη ηλίου, άρχισε xuew σε μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή της Ρωσίας, στα όρια της Αρκτικής, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos. Το σπάνιο οπτικό φαινόμενο της ατμόσφαιρας άρχισε γύρω στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας στα βόρεια άκρα της ηπειρωτικής Ρωσίας.

Η ολική ηλιακή έκλειψη διέτρεξε μια στενή λωρίδα που περνά από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, τη βόρεια Ρωσία, τον Ατλαντικό Ωκεανό, την Ισπανία και μια μικρή γωνιά της Πορτογαλίας.

Μόνο κοντά στο κέντρο αυτής της λωρίδας, στη Γροιλανδία, τη Ρωσία ή τον Βόρειο Ατλαντικό, η διάρκεια πλησίασε τα δυόμισι λεπτά, χωρίς όμως να τα ξεπεράσει. Μόνο σε αυτές τις σύντομες στιγμές ολικής έκλειψης είναι ασφαλές να παρατηρήσει κανείς την έκλειψη με γυμνό μάτι.

Κάνοντας skateboard

Κάποιοι σίγουρα τράβηξαν μια εμβληματική φωτογραφία!

Είναι το φωτογραφικό στοπ καρέ με έναν άνδρα να κάνει skateboard, με το διαμαντένιο δαχτυλίδι που πλαισιώνεται από τη σιλουέτα…

Σε άλλα πλάνα η έκλειψη καταγράφηκε από αεροπλάνο

To παράξενο σύννεφο...

Κι άλλες εικόνες από τα σύννεφα

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