Σεισμός 5,5 Ρίχτερ ταρακούνησε τρεις χώρες της Κεντρικής Αμερικής – Χωρίς θύματα ή ζημιές

Η δόνηση έγινε αισθητή στο Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα και τη Νικαράγουα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σεισμός 5,5 Ρίχτερ ταρακούνησε τρεις χώρες της Κεντρικής Αμερικής – Χωρίς θύματα ή ζημιές
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 έως 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κεντρική Αμερική και έγινε αισθητή σε Ελ Σαλβαδόρ, Ονδούρα και Νικαράγουα.
  • Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 160 χιλιόμετρα νότια του Σαν Σαλβαδόρ, σε βάθος 56,8 χιλιομέτρων.
  • Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι και δεν αναφέρθηκαν θύματα ή υλικές ζημιές.
  • Η Κεντρική Αμερική είναι σεισμογενής περιοχή λόγω της σύγκλισης των τεκτονικών πλακών της Καραϊβικής και των Κόκος.
  • Ο σεισμός έγινε λίγες μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στη δυτική Κολομβία με σοβαρά θύματα και τραυματίες.
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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Κεντρική Αμερική και έγινε αισθητή σε Ελ Σαλβαδόρ, Ονδούρα και Νικαράγουα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών USGS και τα γεωδυναμικά ινστιτούτα των τριών χωρών, ο σεισμός καταγράφηκε στις 18:30 τοπική ώρα.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοικτά της περιοχής Ουσουλουτάν, περίπου 160 χιλιόμετρα νότια του Σαν Σαλβαδόρ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 56,8 χιλιόμετρα.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος του Ελ Σαλβαδόρ υπολόγισε τη δόνηση στα 5,7 Ρίχτερ και διευκρίνισε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για τσουνάμι.

Ο σεισμός προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους και των τριών χωρών, ωστόσο μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν αναφέρει θύματα ή ζημιές.

Η Κεντρική Αμερική είναι ιδιαίτερα σεισμογενής περιοχή, καθώς εκεί συγκλίνουν οι τεκτονικές πλάκες της Καραϊβικής και των Κόκος, ενώ υπάρχουν και αρκετά ενεργά τοπικά ρήγματα.

Η νέα δόνηση σημειώθηκε λίγα εικοσιτετράωρα μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στη δυτική Κολομβία, όπου ο νεότερος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 265 νεκρούς και σχεδόν 3.500 τραυματίες.

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