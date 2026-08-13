Η πολεμική δυστοπία του μέλλοντος: Oι Ρώσοι χτυπούν αμάχους με drones σαν να παίζουν video game

Snapshot Ρωσικά drones επιτίθενται σε άμαχους στην Ουκρανία, στοχοποιώντας τους σαν να παίζουν video game.

Το περιστατικό με τον 52χρονο Γιούρι στη Χερσώνα δείχνει τη χρήση drones για στοχευμένες επιθέσεις σε αμάχους.

Από το 2024, ρωσικά drones κάνουν «σαφάρι» σε περιοχές της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας, πλήττοντας πολίτες σε καθημερινές δραστηριότητες.

Η τεχνολογία drones αλλάζει τη φύση του πολέμου, με έξυπνες και θανατηφόρες μηχανές να μετασχηματίζουν τις συγκρούσεις και τις στρατιωτικές τακτικές.

Η χρήση drones σε αστικό και πολεμικό περιβάλλον προδιαγράφει μια δυστοπική νέα κανονικότητα, που μπορεί να επηρεάσει και την εγκληματικότητα και την τρομοκρατία παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Την περασμένη εβδομάδα ένα βίντεο που έδειχνε drone να επιτίθεται σε άμαχο Ουκρανό στην Χερσώνα έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Μάλιστα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανάρτησε το βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ για να εκθέσει τις πρακτικές του ρωσικού στρατού εναντίον του άμαχου πληθυσμού.

Πράγματι το βίντεο φάνηκε να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δείχνει το δυστοπικό μέλλον των συγκρούσεων καθώς τα drones κάνουν «σαφάρι» εναντίον των ανθρώπων και οι χειριστές τους βάζουν στο στόχαστρο αμάχους σαν να παίζουν video game.

Το τελευταίο βίντεο δείχνει τον 52χρονο Γιούρι ο οποίος έχει ένα πάγκο με λαχανικά στην αγορά της Χερσώνας να εντοπίζει το ρωσικό drone από τον χαρακτηριστικό ήχο του. Όπως είπε αργότερα σε δημοσιογράφο δεν κρατούσε στα χέρια του τίποτα περισσότερο από μερικές σκελίδες σκόρδου και δεν είχε όπλα. «Ούτε καν κινητό», είπε ο 52χρονος.

Τότε έκανε μία χειρονομία και έδειξε τις ντομάτες και τις πιπεριές του προκειμένου ο χειριστής του drone, όποιος και όπου κι αν ήταν, να δει ότι δεν ήταν στρατιώτης. Το drone, όμως, συνέχισε να τον ακολουθεί. Πλάνα της αστυνομίας δείχνουν το drone να κυνηγά τον Γιούρι γύρω από το φορτηγάκι του. Ο άνδρας κρύβεται κάτω από την ομπρέλα που καλύπτει το πάγκο, τρέχει από τη μία πλευρά στην άλλη, κάνει χειρονομίες προς τα λαχανικά. Τότε το drone βουτά δίπλα του και εκρήγνυται. Ο Γιούρι επέζησε από θαύμα έχοντας υποστεί κοψίματα και διάσειση.

Το δυστοπικό μέλλον του πολέμου

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν να σε καταδιώκει φονικό drone-καμικάζι. Λίγοι πολίτες σήμερα, εκτός κι αν ζουν στη Χερσώνα ή τα περίχωρα της, μπορούν να πουν ότι έχουν κυνηγηθεί από τέτοια drones και έχουν καταφέρει να επιζήσουν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο τουλάχιστον από το 2024, ρωσικά drones κάνουν «σαφάρι» και στοχοποιούν απλούς πολίτες στη Χερσώνα και σε άλλες περιοχές της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας προκειμένου να τους σκοτώσουν.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του περιοδικού Atlantic, στην Χερσώνα το 2023, κανείς δεν πλησίαζε τον ποταμό Δνείπερο, επειδή οι Ρώσοι βρίσκονταν στην απέναντι όχθη. Ωστόσο η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει πλέον φέρει ολόκληρη την πόλη και τη γύρω ύπαιθρο εντός της εμβέλειας των ρωσικών δυνάμεων του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μια έρευνα των Ηνωμένων Εθνών πέρυσι κατέγραψε εκατοντάδες επιθέσεις με drones εναντίον ανθρώπων σε ολόκληρη την ανατολική Ουκρανία. Στόχοι των drones ήταν άνθρωποι που περπατούσαν στα πεζοδρόμια, δούλευαν σε κήπους, οδηγούσαν ασθενοφόρα ή μετακινούνταν προς την εργασία τους.

Μερικές φορές τα drones αιωρούνται πάνω από κτίρια που καίγονται και περιμένουν την παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να σκοτώσουν και πυροσβέστες. Τέτοιες ενέργειες ενδεχομένως έχουν ως κίνητρο την εκδίκηση ή το να προκαλέσουν τρόμο στον πληθυσμό. Τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τη Χερσώνα στην αρχή της εισβολής το 2022. Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν την πόλη επτά μήνες αργότερα σε μία από τις σημαντικότερες αντεπιθέσεις του πολέμου.

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Χειρίζονται τα drones όπως παίζουν video games

Η Ουκρανία έχει κάνει σημαντικά επιτεύγματα στην κατασκευή drones, που έχουν διάφορες εξειδικευμένες δυνατότητες. Μπορούν να προστατεύουν τους Ουκρανούς, να παρακολουθούν και να επιτίθενται στους εχθρούς, να μεταφέρουν τρόφιμα και όπλα, να κινούνται χαμηλά στο έδαφος και να διασώζουν ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στην ουδέτερη ζώνη. Επίσης μπορούν να λαμβάνουν έξυπνες αποφάσεις αυτόνομα.

Τα drones με δυνατότητες όπως αυτό που επιτέθηκε στον 52χρονο Γιούρι προσέφεραν αρχικά ένα σημαντικό πλεονέκτημα, αφού επέτρεπαν στους χειριστές τους να αποφεύγουν τα χτυπήματα κατά αμάχων. Επειδή διαθέτουν κάμερες, ο χειριστής από απόσταση μπορεί να διαπιστώσει αν ο στόχος είναι πράγματι στρατιώτης ή στρατιωτικό αντικείμενο και να ανακαλέσει το drone αν δεν είναι. Όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις η τεχνολογία αλλάζει σκοπό ανάλογα με την χρήση που της γίνεται.

Έτσι οι Ρώσοι χειριστές των drones αντί να αποφεύγουν τους αμάχους μπορούν πλέον να τους στοχεύουν, σαν να παίζουν video game. Φυσικά δεν πρόκειται να είναι η τελευταία φορά που τα drones χρησιμοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο κανείς δεν είναι προετοιμασμένος, τεχνικά ή ψυχολογικά, για μια νέα εποχή έξυπνων, θανατηφόρων μηχανών. Ο πόλεμος φαίνεται ότι βρίσκεται σε μία πορεία μετασχηματισμού που θα τον αλλάξει άρδην.

Τα ξεχωριστά τάγματα με χειριστές drones ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Κάθε πτυχή των μαχών απαιτεί τη χρήση drones και αναχαιτιστικών drones.Πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να βιώσει και ο υπόλοιπος κόσμος αυτή την αλλαγή; Η εγκληματικότητα και η τρομοκρατία θα μεταμορφωθούν στη συνέχεια. Η σημερινή παράξενη δυστοπία την οποία βλέπουμε βίντεο που προέρχονται από την Ουκρανία, μπορεί να είναι η νέα κανονικότητα του μέλλοντος.