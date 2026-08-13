Η πολεμική δυστοπία του μέλλοντος: Oι Ρώσοι χτυπούν αμάχους με drones σαν να παίζουν video game

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δείχνει το δυστοπικό μέλλον των συγκρούσεων καθώς τα drones κάνουν «σαφάρι» εναντίον των ανθρώπων

Εύη Απολλωνάτου

Η πολεμική δυστοπία του μέλλοντος: Oι Ρώσοι χτυπούν αμάχους με drones σαν να παίζουν video game
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ρωσικά drones επιτίθενται σε άμαχους στην Ουκρανία, στοχοποιώντας τους σαν να παίζουν video game.
  • Το περιστατικό με τον 52χρονο Γιούρι στη Χερσώνα δείχνει τη χρήση drones για στοχευμένες επιθέσεις σε αμάχους.
  • Από το 2024, ρωσικά drones κάνουν «σαφάρι» σε περιοχές της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας, πλήττοντας πολίτες σε καθημερινές δραστηριότητες.
  • Η τεχνολογία drones αλλάζει τη φύση του πολέμου, με έξυπνες και θανατηφόρες μηχανές να μετασχηματίζουν τις συγκρούσεις και τις στρατιωτικές τακτικές.
  • Η χρήση drones σε αστικό και πολεμικό περιβάλλον προδιαγράφει μια δυστοπική νέα κανονικότητα, που μπορεί να επηρεάσει και την εγκληματικότητα και την τρομοκρατία παγκοσμίως.
Snapshot powered by AI

Την περασμένη εβδομάδα ένα βίντεο που έδειχνε drone να επιτίθεται σε άμαχο Ουκρανό στην Χερσώνα έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Μάλιστα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανάρτησε το βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ για να εκθέσει τις πρακτικές του ρωσικού στρατού εναντίον του άμαχου πληθυσμού.

Πράγματι το βίντεο φάνηκε να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δείχνει το δυστοπικό μέλλον των συγκρούσεων καθώς τα drones κάνουν «σαφάρι» εναντίον των ανθρώπων και οι χειριστές τους βάζουν στο στόχαστρο αμάχους σαν να παίζουν video game.

Το τελευταίο βίντεο δείχνει τον 52χρονο Γιούρι ο οποίος έχει ένα πάγκο με λαχανικά στην αγορά της Χερσώνας να εντοπίζει το ρωσικό drone από τον χαρακτηριστικό ήχο του. Όπως είπε αργότερα σε δημοσιογράφο δεν κρατούσε στα χέρια του τίποτα περισσότερο από μερικές σκελίδες σκόρδου και δεν είχε όπλα. «Ούτε καν κινητό», είπε ο 52χρονος.

Τότε έκανε μία χειρονομία και έδειξε τις ντομάτες και τις πιπεριές του προκειμένου ο χειριστής του drone, όποιος και όπου κι αν ήταν, να δει ότι δεν ήταν στρατιώτης. Το drone, όμως, συνέχισε να τον ακολουθεί. Πλάνα της αστυνομίας δείχνουν το drone να κυνηγά τον Γιούρι γύρω από το φορτηγάκι του. Ο άνδρας κρύβεται κάτω από την ομπρέλα που καλύπτει το πάγκο, τρέχει από τη μία πλευρά στην άλλη, κάνει χειρονομίες προς τα λαχανικά. Τότε το drone βουτά δίπλα του και εκρήγνυται. Ο Γιούρι επέζησε από θαύμα έχοντας υποστεί κοψίματα και διάσειση.

Το δυστοπικό μέλλον του πολέμου

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν να σε καταδιώκει φονικό drone-καμικάζι. Λίγοι πολίτες σήμερα, εκτός κι αν ζουν στη Χερσώνα ή τα περίχωρα της, μπορούν να πουν ότι έχουν κυνηγηθεί από τέτοια drones και έχουν καταφέρει να επιζήσουν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο τουλάχιστον από το 2024, ρωσικά drones κάνουν «σαφάρι» και στοχοποιούν απλούς πολίτες στη Χερσώνα και σε άλλες περιοχές της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας προκειμένου να τους σκοτώσουν.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του περιοδικού Atlantic, στην Χερσώνα το 2023, κανείς δεν πλησίαζε τον ποταμό Δνείπερο, επειδή οι Ρώσοι βρίσκονταν στην απέναντι όχθη. Ωστόσο η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει πλέον φέρει ολόκληρη την πόλη και τη γύρω ύπαιθρο εντός της εμβέλειας των ρωσικών δυνάμεων του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μια έρευνα των Ηνωμένων Εθνών πέρυσι κατέγραψε εκατοντάδες επιθέσεις με drones εναντίον ανθρώπων σε ολόκληρη την ανατολική Ουκρανία. Στόχοι των drones ήταν άνθρωποι που περπατούσαν στα πεζοδρόμια, δούλευαν σε κήπους, οδηγούσαν ασθενοφόρα ή μετακινούνταν προς την εργασία τους.

Μερικές φορές τα drones αιωρούνται πάνω από κτίρια που καίγονται και περιμένουν την παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να σκοτώσουν και πυροσβέστες. Τέτοιες ενέργειες ενδεχομένως έχουν ως κίνητρο την εκδίκηση ή το να προκαλέσουν τρόμο στον πληθυσμό. Τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τη Χερσώνα στην αρχή της εισβολής το 2022. Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν την πόλη επτά μήνες αργότερα σε μία από τις σημαντικότερες αντεπιθέσεις του πολέμου.

https://www.instagram.com/p/DbrPgqrIKzS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Χειρίζονται τα drones όπως παίζουν video games

Η Ουκρανία έχει κάνει σημαντικά επιτεύγματα στην κατασκευή drones, που έχουν διάφορες εξειδικευμένες δυνατότητες. Μπορούν να προστατεύουν τους Ουκρανούς, να παρακολουθούν και να επιτίθενται στους εχθρούς, να μεταφέρουν τρόφιμα και όπλα, να κινούνται χαμηλά στο έδαφος και να διασώζουν ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στην ουδέτερη ζώνη. Επίσης μπορούν να λαμβάνουν έξυπνες αποφάσεις αυτόνομα.

Τα drones με δυνατότητες όπως αυτό που επιτέθηκε στον 52χρονο Γιούρι προσέφεραν αρχικά ένα σημαντικό πλεονέκτημα, αφού επέτρεπαν στους χειριστές τους να αποφεύγουν τα χτυπήματα κατά αμάχων. Επειδή διαθέτουν κάμερες, ο χειριστής από απόσταση μπορεί να διαπιστώσει αν ο στόχος είναι πράγματι στρατιώτης ή στρατιωτικό αντικείμενο και να ανακαλέσει το drone αν δεν είναι. Όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις η τεχνολογία αλλάζει σκοπό ανάλογα με την χρήση που της γίνεται.

Έτσι οι Ρώσοι χειριστές των drones αντί να αποφεύγουν τους αμάχους μπορούν πλέον να τους στοχεύουν, σαν να παίζουν video game. Φυσικά δεν πρόκειται να είναι η τελευταία φορά που τα drones χρησιμοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο κανείς δεν είναι προετοιμασμένος, τεχνικά ή ψυχολογικά, για μια νέα εποχή έξυπνων, θανατηφόρων μηχανών. Ο πόλεμος φαίνεται ότι βρίσκεται σε μία πορεία μετασχηματισμού που θα τον αλλάξει άρδην.

Τα ξεχωριστά τάγματα με χειριστές drones ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Κάθε πτυχή των μαχών απαιτεί τη χρήση drones και αναχαιτιστικών drones.Πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να βιώσει και ο υπόλοιπος κόσμος αυτή την αλλαγή; Η εγκληματικότητα και η τρομοκρατία θα μεταμορφωθούν στη συνέχεια. Η σημερινή παράξενη δυστοπία την οποία βλέπουμε βίντεο που προέρχονται από την Ουκρανία, μπορεί να είναι η νέα κανονικότητα του μέλλοντος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:11ΚΟΣΜΟΣ

«250 ημέρες στην κόλαση» του αεροπλανοφόρου Lincoln: Κραυγές απόγνωσης από το πλήρωμα και αναφορές για απόπειρες αυτοκτονίας - Μουχλιασμένα ντους, σπασμένες τουαλέτες και... μισό φλιτζάνι ρύζι

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (13/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Τι μπορεί να φταίει όταν δεν ξεκινά με γεμάτη μπαταρία;

07:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Άστρο μαύρης τρύπας» – Το νέο κοσμικό αντικείμενο που ανακάλυψε το τηλεσκόπιο James Webb

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το σουβλάκι έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για τον Έλληνα - Μέχρι και 5,3 ευρώ ένα τυλιχτό

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Η κόρη του Μπιλ Γκέιτς αντιμέτωπη με 20 χρόνια φυλάκισης για απάτη στο διαδίκτυο

07:34ΥΓΕΙΑ

Τελειώνουν τα αποθέματα αίματος - Σημαντική η μείωση αιμοδοτών τον Αύγουστο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Προβλήματα στην υδροδότηση λόγω αύξησης του τουρισμού - Ποια είναι τα έκτακτα μέτρα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Το σχέδιο για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα για τις πυρόπληκτες περιοχές - Τα 5 σημεία που έχουν «κυκλωθεί»

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Η πολεμική δυστοπία του μέλλοντος: Oι Ρώσοι χτυπούν αμάχους με drones σαν να παίζουν video game

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνω από 1 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ – Το μεγάλο πακέτο για τη μεσαία τάξη

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (13/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αναπάντητα ερωτήματα για τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο - Το κινητό του και η καταγραφή των καμερών στο επίκεντρο των ερευνών

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» η Αττική, Red Code για φωτιές και βοριάδες έως 8 μποφόρ - Δύσκολο το επόμενο τριήμερο , πρόβλεψη Καλλιάνου στο Newsbomb

06:54LIFESTYLE

Ψυχαγωγία από το πρωί έως το βράδυ – Τα δυνατά ονόματα και οι εκπομπές

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Αυγούστου

06:48LIFESTYLE

Η άγνωστη ερωτική ζωή της Όντρεϊ Χέπμπορν: Οι δύο γάμοι, οι απογοητεύσεις και η μεγάλη αγάπη που ήρθε στα 51

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Για την ανατροπή στις Βρυξέλλες - Η ώρα και το κανάλι

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ολική έκλειψη ηλίου: Η Ευρώπη βυθίστηκε στο σκοτάδι - Κραυγές, ουρλιαχτά και περίεργα - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:53ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνω από 1 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ – Το μεγάλο πακέτο για τη μεσαία τάξη

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ολική έκλειψη ηλίου: Η Ευρώπη βυθίστηκε στο σκοτάδι - Κραυγές, ουρλιαχτά και περίεργα - Βίντεο

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με θυελλώδεις βοριάδες η έξοδος των εκδρομέων – Ξεκινά η πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

16:04WHAT THE FACT

Αγρότης είπε «όχι» σε 700.000 ευρώ για 10 στρέμματα: «Δεν πρόκειται να τα πουλήσω»

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αναπάντητα ερωτήματα για τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο - Το κινητό του και η καταγραφή των καμερών στο επίκεντρο των ερευνών

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Για την ανατροπή στις Βρυξέλλες - Η ώρα και το κανάλι

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Βυτιοφόρο προσπερνά πάνω σε στροφή - Παραλίγο να σκοτώσει αναβάτη μηχανής

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:54LIFESTYLE

Ψυχαγωγία από το πρωί έως το βράδυ – Τα δυνατά ονόματα και οι εκπομπές

16:43ΕΛΛΑΔΑ

«Ένα ασθενοφόρο για τις κρίσιμες ώρες;»: Η περιπέτεια δύο Γάλλων στην ορεινή Νάξο και το «ευχαριστώ» στους ντόπιους

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (13/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Η κόρη του Μπιλ Γκέιτς αντιμέτωπη με 20 χρόνια φυλάκισης για απάτη στο διαδίκτυο

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Αυγούστου

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση ψυχικής υγείας στο  αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln: Αναφορές για απόπειρες αυτοκτονίας - Ναύτες προσπάθησαν να πέσουν στη θάλασσα

06:48LIFESTYLE

Η άγνωστη ερωτική ζωή της Όντρεϊ Χέπμπορν: Οι δύο γάμοι, οι απογοητεύσεις και η μεγάλη αγάπη που ήρθε στα 51

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (13/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

02:50ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Μοιραίο μπάνιο για 53χρονο στην παραλία της Κινέτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ