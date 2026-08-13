Το σχέδιο για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα για τις πυρόπληκτες περιοχές

Οι πυρόπληκτες περιοχές της χώρας προχωρούν σε σημαντικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την πρόληψη με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα. Οι τοπικές αρχές συνεργάζονται με ειδικούς για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σχέδια που θα προστατεύσουν τα οικοσυστήματα και τις υποδομές από τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν την κατασκευή αναχωμάτων, τη φύτευση δέντρων και την αποκατάσταση του εδάφους. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των περιοχών αυτών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρών και άλλων φυσικών καταστροφών στο μέλλον.

Η αντιδιαβρωτική διάβρωση σε Βοιωτία και Αττική πρέπει να ξεκινήσει εντός του Σεπτέμβρη, πριν τα πρωτοβρόχια προκειμένου να έχουν θωρακιστεί οι πληγείσες περιοχές.

Πέντε σημεία έχουν «κυκλωθεί» ως κομβικής σημασίας και αυτά είναι τα εξής:

Η χαμηλή ζώνη του Ασωπού

Τα ρέματα του Κορινθιακού που βρίσκονται κοντά στην Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο

Τα ρέματα Ασπροπύργου - Ελευσίνας στον Δήμο Μάνδρας

Η Ψάθα

Αγροτικές εκτάσεις στα Μέγαρα

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