«Άστρο μαύρης τρύπας» – Το νέο κοσμικό αντικείμενο που ανακάλυψε το τηλεσκόπιο James Webb

Η διεθνής ομάδα που έκανε την ανακάλυψη εστίασε την προσοχή της σε μια μυστηριώδη κόκκινη κηλίδα σε εικόνες του πρώιμου ηλιακού συστήματος

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

«Άστρο μαύρης τρύπας» – Το νέο κοσμικό αντικείμενο που ανακάλυψε το τηλεσκόπιο James Webb
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Οι αστρονόμοι ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν ένα νέο είδος κοσμικού αντικειμένου, ένα «άστρο μαύρης τρύπας», το οποίο έχει το μέγεθος ολόκληρου του ηλιακού μας συστήματος και εκπέμπει ένα λαμπρό κόκκινο φως.

Η διεθνής ομάδα που έκανε την ανακάλυψη εστίασε την προσοχή της σε μια μυστηριώδη κόκκινη κηλίδα σε εικόνες του πρώιμου ηλιακού συστήματος που τραβήχτηκαν από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA.

(NASA, ESA, CSA, STScI, Joseph DePasquale (STScI), Alyssa Pagan (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI) via AP)

Το αντικείμενο κρυβόταν στον αστερισμό του Κήτους, δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη. Πιστεύεται ότι σχηματίστηκε 660 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

Μετρήσεις του εξωτικού σώματος διαπίστωσαν ότι, ενώ μοιάζει με ένα τεράστιο άστρο, απελευθερώνει 100 δισεκατομμύρια φορές περισσότερη ενέργεια από ό,τι μπορεί να παράγει οποιοδήποτε γνωστό άστρο. Η ενέργεια που παράγεται είναι πολύ πιο κοντά σε αυτήν που παρατηρείται σε μαύρες τρύπες παρά σε άστρα.

«Λάμπει με την ενέργεια που συνήθως συνδέεται με τις μαύρες τρύπες, αλλά ταυτόχρονα φέρει υπογραφές που συνδέονται κλασικά με τα αστέρια», δήλωσε ο Δρ. Ρόχαν Ναϊντού στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής και Διαστημικής Έρευνας Κάβλι του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης.

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb για να εντοπίσουν τους πιο μακρινούς γαλαξίες στο γνωστό σύμπαν. Αφού πέτυχαν με έναν γαλαξία που ονομάστηκε Mom-z14, ο οποίος σχηματίστηκε μόλις 280 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, έστρεψαν την προσοχή τους σε άλλα κοσμικά αντικείμενα.

Οι αστρονόμοι εξηγούν πώς εστίασαν σε μια εξαιρετικά φωτεινή κόκκινη κηλίδα γνωστή ως MoM-BH*-1, το πιο κόκκινο αντικείμενο στο αρχείο εικόνων του τηλεσκοπίου.

«Ο τρόπος με τον οποίο το φως του είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου κόκκινο και εξαφανίζεται απότομα κάτω από ένα ορισμένο μήκος κύματος είναι τόσο ιδιαίτερος που δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ οποιασδήποτε γνωστής κατηγορίας αντικειμένων», είπε ο Ναϊντού.

Οι προσομοιώσεις σε υπολογιστές έδειξαν ότι αντί να είναι ένα τεράστιο αστέρι που τροφοδοτείται από πυρηνική σύντηξη, το αντικείμενο είναι μια μαύρη τρύπα τυλιγμένη από πάρα πολύ πυκνό αέριο και ακτινοβολεί σαν άστρο.

Αν η υπόθεση αποδειχθεί σωστή, μπορεί δεκάδες άλλες μυστηριώδεις Μικρές Κόκκινες Κουκκίδες που εμφανίζονται σχεδόν σε κάθε εικόνα του βαθέος διαστήματος από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb να είναι επίσης άστρα μαύρης τρύπας.

Ο Ναϊντού υποψιάζεται ότι τα άστρα που σχηματίζονται στις μαύρες τρύπες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των γαλαξιών. Μπορεί να είναι οι σπόροι των σημερινών υπερμεγέθων μαύρων τρυπών, όπως αυτή στο κέντρο του Γαλαξία μας.

Πηγή: The Guardian

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