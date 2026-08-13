«250 ημέρες στην κόλαση» του Lincoln: Κραυγές απόγνωσης από το πλήρωμα και τις οικογένειες

Snapshot Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln παραμένει στη θάλασσα για 250 συνεχόμενες ημέρες χωρίς να δέσει σε λιμάνι, προκαλώντας σοβαρή ψυχική και σωματική κόπωση στο πλήρωμα των 5.000 ναυτών και πεζοναυτών.

Υπάρχουν αναφορές για αυξημένες απόπειρες αυτοκτονίας και σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας μεταξύ των ναυτών, με οικογένειες να εκφράζουν την απόγνωσή τους και την απώλεια εμπιστοσύνης στη διοίκηση του Ναυτικού.

Οι συνθήκες διαβίωσης στο πλοίο είναι υποβαθμισμένες, με προβλήματα όπως μούχλα στα ντους, χαλασμένες τουαλέτες, έλλειψη βασικών ειδών υγιεινής και περιορισμένη διατροφή.

Ορισμένες κυβερνητικές αρχές αρνούνται τις καταγγελίες, ενώ η ηγεσία του Ναυτικού υποστηρίζει ότι παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη και σχεδιάζει την αντικατάσταση του πλοίου, χωρίς όμως να πείθει το πλήρωμα και τις οικογένειες. Snapshot powered by AI

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η ψυχολογική και σωματική αντοχή των 5.000 ναυτών και πεζοναυτών που επανδρώνουν το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, καθώς η αποστολή τους στη Μέση Ανατολή έχει μετατραπεί σε παρατεταμένο εφιάλτη, σύμφωνα με καταγγελίες και δημοσιεύματα που βλέπουν το φως. Το πολεμικό πλοίο, το οποίο απέπλευσε από το Σαν Ντιέγκο τον Νοέμβριο με αρχικό προορισμό τον Ειρηνικό, ανακατευθύνθηκε εσπευσμένα στη Μέση Ανατολή λόγω της πολεμικής σύρραξης με το Ιράν.

Πλέον το πλήρωμα βρίσκεται εννέα μήνες στη θάλασσα, έχοντας καταγράψει το πρωτοφανές ρεκόρ των 250 συναπτών ημερών χωρίς να «πιάσει» λιμάνι. Η αποστολή που επρόκειτο να ολοκληρωθεί τον Μάιο παρατείνεται πλέον επ’ αόριστον, βυθίζοντας τους στρατιωτικούς στην απόγνωση, όπως αποκάλυψε μεταξύ άλλων δημοσίευμα των Military Times .

Η παρατεταμένη απομόνωση και οι εξαντλητικές πολεμικές επιχειρήσεις έχουν πυροδοτήσει σοβαρή κρίση ψυχικής υγείας επί του σκάφους, με αναφορές για έξαρση αυτοκτονικού ιδεασμού και περιστατικά όπου ναύτες προσπάθησαν να πηδήξουν στη θάλασσα.

«Ο σύζυγός μου έχει 13 χρόνια υπηρεσίας και έφτασε στο σημείο να προσπαθήσει να πηδήξει στη θάλασσα από την ψυχολογική εξάντληση. Φοβάται ακόμη και να ζητήσει βοήθεια γιατί τρέμει οτι θα καταστραφεί η καριέρα του», αποκάλυψε η Άναμπελ Λόμα, σύζυγος ναύτη του αεροπλανοφόρου.

Στο πλαίσιο μιας πρόσφατης φόρτισμένης συνάντησης στο Σαν Ντιέγκο, περίπου 200 συγγενείς στρατιωτικών ήρθαν αντιμέτωποι με την ανώτατη ηγεσία του Αμερικανικού Ναυτικού, καταγγέλλοντας την πλήρη κατάρρευση της εμπιστοσύνης τους προς τη διοίκηση. Οι οικογένειες μετέφεραν σπαρακτικές μαρτυρίες για τα μηνύματα απόγνωσης που λαμβάνουν καθημερινά από τους ανθρώπους τους, ενώ παράλληλα εξέφρασαν τους φόβους τους για την πλήρη καταστροφή της καριέρας και της υγείας τους.

Μια γυναίκα είπε στον αναπληρωτή υπουργό Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ Χουνγκ Τσάο ότι ο σύζυγός της τής είχε στείλει μήνυμα εκείνη την ημέρα λέγοντας πως «ελπίζει να μην ξυπνήσει αύριο». «Μας είπαν ότι θα επέστρεφαν τον Μάιο. Τώρα μας λένε "υπομονή". Τα παιδιά μας καταρρέουν ψυχολογικά, λένε πως δεν αντέχουν άλλο, κι εσείς μας ζητάτε απλά να περιμένουμε;», δήλωσε επίσης μία μητέρα πεζοναύτη κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

«Μουχλιασμένα ντους, σπασμένες τουαλέτες»

Πέρα από το ψυχολογικό βάρος, οι στρατιωτικοί έρχονται αντιμέτωποι με απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης. Ο Δημοκρατικός βουλευτής από την Καλιφόρνια Μάικ Λέβιν έφερε το θέμα στην επιφάνεια, στηριζόμενος σε καταγγελίες του πληρώματος για μούχλα στους χώρους των λουτρών, χαλασμένες τουαλέτες και ελλείψεις σε βασικά είδη όπως σαπούνι και οδοντόκρεμες.

Περιέγραψε στην πλατφόρμα Χ την κατάσταση που αντιμετώπιζαν τα μέλη του πληρώματος. Η λίστα του περιελάμβανε «μουχλιασμένα ντους, χαλασμένες τουαλέτες, άπλυτα ρούχα για εβδομάδες, μεγάλα διαστήματα χωρίς ζεστό νερό, ένα γεύμα που περιοριζόταν σε μισό φλιτζάνι ρύζι και δύο τορτίγιες. Δεν έχουν σαπούνι, αποσμητικό ή οδοντόκρεμα» έγραψε.

Τον Απρίλιο, εμφανίστηκαν φωτογραφίες με τρόφιμα κακής ποιότητας και με δελτίο, ενώ αναφορές περιέγραφαν επίσης ελλείψεις νερού, μουχλιασμένα ντους και χαλασμένα πλυντήρια ρούχων. Εκείνη την εποχή, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απέρριψε τις αναφορές ως «περισσότερες ψευδείς ειδήσεις».

Αλλά ο Λέβιν τώρα αντεπιτέθηκε, υποστηρίζοντας ότι οι πιο βασικές ευθύνες του Ναυτικού παραβλέπονται. «Αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν καταταγεί για να υπηρετήσουν την πατρίδα τους. Το λιγότερο που τους οφείλει η χώρα τους είναι ζεστό νερό, μια λειτουργική τουαλέτα και ένα πραγματικό γεύμα. Ο Χέγκσεθ δεν μπορεί καν να τα καταφέρει αυτά, και έχει το θράσος να κοιτάξει τις οικογένειές τους στα μάτια και να τους αποκαλεί ψεύτες», είπε ο Λέβιν.

«Πλενόμαστε με κρύο νερό, όταν υπάρχει κι αυτό. Η μούχλα στους τοίχους μάς προκαλεί βήχα. Δεν ζητάμε πολυτέλειες, ζητάμε τα αυτονόητα για να κρατηθούμε όρθιοι», αναφέρει ναύτης σε γραπτό μήνυμα προς την οικογένειά του. Την κατάσταση επιδεινώνει η δραματική υποβάθμιση της σίτισης, καθώς το πλήρωμα καταγγέλλει μεγάλες περικοπές στις μερίδες του φαγητού και ανεπάρκεια ακόμη και πόσιμου νερού.

Απέναντι στις καταγγελίες, η ηγεσία του Ναυτικού υποστηρίζει ότι παρέχεται η απαραίτητη υγειονομική και ψυχολογική υποστήριξη στο πλοίο, ανακοινώνοντας την αποστολή επιπλέον ειδικών ψυχικής υγείας και σχεδιάζοντας την αντικατάσταση του σκάφους από το USS Theodore Roosevelt. Για τα μέλη του πληρώματος και τις οικογένειές τους, οι υποσχέσεις αυτές φαντάζουν ανεπαρκείς

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