Η άγνωστη ερωτική ζωή της Όντρεϊ Χέπμπορν: Η γυναίκα πίσω από τον μύθο

Η σταρ που προστάτευε με απόλυτη διακριτικότητα την προσωπική της ζωή πέρασε από δύο δύσκολους γάμους και βρήκε τελικά τη γαλήνη στο πλευρό του Robert Wolders, στα 51 της χρόνια

Ανθή Κουρεντζή

Η άγνωστη ερωτική ζωή της Όντρεϊ Χέπμπορν: Η γυναίκα πίσω από τον μύθο
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  • Η Όντρεϊ Χέπμπορν διατηρούσε με απόλυτη διακριτικότητα την προσωπική της ζωή, καθιστώντας δύσκολη τη γνωστοποίηση των ερωτικών της σχέσεων.
  • Παντρεύτηκε δύο φορές, πρώτα με τον Mel Ferrer με τον οποίο απέκτησε τον γιο της Sean, και αργότερα βρήκε γαλήνη με τον Robert Wolders.
  • Η σχέση της με τον William Holden ήταν παθιασμένη αλλά παραμένει άγνωστη στο ευρύ κοινό.
  • Ο Mel Ferrer αρχικά υπήρξε υποστηρικτικός σύζυγος, αλλά η εξέλιξη της καριέρας της Όντρεϊ ανέτρεψε τις ισορροπίες στον γάμο τους.
  • Η σχέση της με τον Robert Wolders ήταν ουσιαστικά ισοδύναμη με γάμο, παρά την έλλειψη επίσημης τελετής, και βασίστηκε στην καθημερινή κοινή ζωή και τα ταξίδια με τη UNICEF.
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Η Όντρεϊ Χέπμπορν δυσκολεύτηκε να βρει τον έρωτα που ονειρευόταν.

Η αγαπημένη σταρ της μεγάλης οθόνης μάγευε το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, όμως στην προσωπική της ζωή τα πράγματα ήταν πολύ πιο περίπλοκα, καθώς η πρωτοφανής δημοσιότητα που τη συνόδευε έκανε τις ερωτικές σχέσεις ιδιαίτερα δύσκολες.

Μιλώντας στο PEOPLE η Pamela Keogh, συγγραφέας του βιβλίου «Audrey Style», αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η δύο φορές παντρεμένη ηθοποιός διαχειριζόταν την προσωπική της ζωή.

«Το βασικό για την Όντρεϊ ήταν η διακριτικότητα. Και σε αντίθεση με άλλους σταρ του Χόλιγουντ, πραγματικά δεν ήξερες με ποιον έβγαινε ή τι έκανε», ανέφερε.

Audrey Hepburn

Η Όντρεϊ Χέπμπορν / AP

Η Keogh πρόσθεσε: «Υπήρξε μια πολύ παθιασμένη σχέση με τον William Holden, αλλά κανείς δεν γνώριζε πραγματικά γι’ αυτήν. Κανείς δεν ήξερε τίποτα για την προσωπική ζωή της Όντρεϊ, κάτι που κατά κάποιον τρόπο είναι πολύ εντυπωσιακό».

Η πρωταγωνίστρια του Breakfast at Tiffany’s παντρεύτηκε για πρώτη φορά το 1954 τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Mel Ferrer. Το ζευγάρι απέκτησε τον μεγαλύτερο γιο της, Sean, τον Ιούνιο του 1960.

HEEPBURN AND HOLDEN IN PARIS

Η Όντρεϊ Χέπμπορν και ο Γουίλιαμ Χόλντεν / AP

Η Keogh, η οποία είχε στο παρελθόν πάρει συνέντευξη από τον Robert Wolders —τον σύντροφο της Χέπμπορν από το 1982 μέχρι τον θάνατό της το 1993— αποκάλυψε: «Ο Rob μού είχε πει ότι στην αρχή ο Mel ήταν ένας εξαιρετικός σύζυγος για την Όντρεϊ».

«Ήταν δυναμικός, γνώριζε πολύ καλά το Χόλιγουντ και δεν δίσταζε να έρθει σε σύγκρουση με τους παραγωγούς προκειμένου να εξασφαλίσει για εκείνη ό,τι ήθελε. Όμως όταν πρωτογνωρίστηκαν, ο Mel ήταν ο σταρ και η Όντρεϊ βρισκόταν στη σκιά του. Στη συνέχεια, όμως, η καριέρα της εκτοξεύτηκε. Έγινε μια πραγματική σταρ του Χόλιγουντ και εκείνος κατέληξε, κατά κάποιον τρόπο, να είναι ο “κύριος Όντρεϊ Χέπμπορν”», εξήγησε η Keogh.

GIGI ADEY HEPBURN

Η Όντρεϊ Χέπμπορν / AP

«Η μητέρα μου ήταν βαθιά ερωτευμένη με τους άνδρες που αγάπησε. Δεν ξέρω αν εισέπραξε πάντα την ίδια ποιότητα αγάπης από την άλλη πλευρά. Σίγουρα, όμως, αυτό συνέβη με τον Robert Wolders, ίσως επειδή ήταν ο μόνος —ή εκείνος που επηρεάστηκε λιγότερο— από το γεγονός ότι εκείνη ήταν τόσο μεγάλη σταρ», συνέχισε ο Luca Dotti.

Audrey Hepburn-Charity Dispute

Η Όντρεϊ Χέπμπορν / AP

Όπως πρόσθεσε, εκείνη την εποχή οι άνδρες δυσκολεύονταν συχνά να αποδεχθούν τον ρόλο του συντρόφου μιας τόσο διάσημης γυναίκας. «Για τους άνδρες τότε ήταν δύσκολο να είναι ο συνοδός, να βρίσκονται δηλαδή στη δεύτερη θέση», εξήγησε.

Αναφερόμενος ειδικά στη σχέση της μητέρας του με τον Wolders, ο Dotti υπογράμμισε ότι, στην ουσία, οι δυο τους ήταν παντρεμένοι, ακόμη κι αν δεν είχε προηγηθεί κάποια επίσημη τελετή.

«Στην πραγματικότητα, ήταν σαν να ήταν παντρεμένοι. Μπορεί να μην είχαν κάνει μια επίσημη τελετή ή κάτι αντίστοιχο, όμως ο γάμος είναι η καθημερινή ζωή», είπε.

Και συνέχισε: «Στην καθημερινότητά τους πέρασαν πάρα πολλά μαζί — τόσο στο σπίτι, μαζί μας, όσο και κυρίως στα ταξίδια τους σε όλο τον κόσμο με τη UNICEF. Αν μια τέτοια σχέση δεν είναι γάμος, τότε τι είναι;»

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