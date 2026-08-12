Η σπάνια εμφάνιση του Μάθιου Μακόναχι με τη σύζυγό του και τα 3 πανομοιότυπα παιδιά τους

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι πραγματοποίησε μία σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Καμίλα Άλβες, και τα τρία παιδιά τους στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας, «The Rivals of Amziah King» στο Τέξας, την Δευτέρα (10/8).

Το ζευγάρι πόζαρε στο κόκκινο χαλί μαζί με τα τρία παιδιά του — τον 18χρονο Levi, τον 13χρονο Livingston και την 16χρονη κόρη τους, Vida.

Για την περίσταση, ο Levi επέλεξε ένα πιο casual look με τζιν και πουκάμισο. Τα δύο μικρότερα παιδιά εμφανίστηκαν πιο επίσημα, με τον Livingston να φορά κοστούμι και τη Vida να επιλέγει ένα μαύρο φόρεμα.

Ο ΜακΚόναχι έδωσε το «παρών» με σκούρο μπλε κοστούμι, ενώ η Καμίλα Άλβες εντυπωσίασε με ένα κομψό κοστούμι, το οποίο συνδύασε με καπέλο.

Ο Μάθιου και η Καμίλα γνωρίστηκαν το 2006 στο νυχτερινό κέντρο Hyde στο Δυτικό Χόλιγουντ και έκτοτε είναι μαζί.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι με την Καμίλα Άλβεες και τα τρία παιδιά τους / Getty Images

Απέκτησαν τον Levi το 2008, την κόρη τους Vida το 2010 και τον Livingston το 2012 — την ίδια χρονιά που παντρεύτηκαν.

Πέρυσι, ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε ότι στην πραγματικότητα ήταν ο μεγαλύτερος γιος του εκείνος που τον έκανε να σκεφτεί πιο σοβαρά τον γάμο με την Καμίλα Άλβες.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι με την Καμίλα Άλβεες και τα τρία παιδιά τους / Getty Images WireImage

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θυμήθηκε, μιλώντας στο podcast «Modern Wisdom», ότι ο μικρός τότε Levi τον είχε ρωτήσει γιατί η μαμά και ο μπαμπάς του δεν είχαν το ίδιο επώνυμο.

«Σκεφτόμουν από μέσα μου: “Είσαι μόλις 4 ετών, φίλε”», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, του απάντησε: «Είναι πολύ καλή ερώτηση, αλλά δεν είμαστε παντρεμένοι. Όταν παντρεύεσαι, αλλάζεις το επώνυμό σου».

Τότε ο γιος του τον ρώτησε αν «φοβόταν» να κάνει αυτό το βήμα και ο ΜακΚόναχι παραδέχτηκε ότι, κατά βάθος, πράγματι ένιωθε φόβο απέναντι στη δέσμευση.

Τελικά, αποφάσισε να παντρευτεί την Άλβες αφού ζήτησε συμβουλές από έναν πάστορα αλλά και από μεγαλύτερης ηλικίας φίλους του, οι οποίοι ήταν παντρεμένοι επί δεκαετίες.

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