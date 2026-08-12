Τουρκία: Συντριβή F-16 στη Γιάλοβα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης – Σώος ο πιλότος
Ο πιλότος εγκατέλειψε εγκαίρως το αεροσκάφος και είναι καλά στην υγεία του
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Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας υπέστη ατύχημα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη Γιάλοβα, στη νοτιοανατολική ακτή της θάλασσας του Μαρμαρά, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.
«Μαχητικό F-16 των αεροπορικών μας δυνάμεων υπέστη ατύχημα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη Γιάλοβα. Ο πιλότος μας εγκατέλειψε το αεροσκάφος και διασώθηκε. Τα αίτια του ατυχήματος θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της λεπτομερούς έρευνας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.
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