Τουρκία: Συντριβή F-16 στη Γιάλοβα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης – Σώος ο πιλότος

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας υπέστη ατύχημα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη Γιάλοβα, στη νοτιοανατολική ακτή της θάλασσας του Μαρμαρά, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Μαχητικό F-16 των αεροπορικών μας δυνάμεων υπέστη ατύχημα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη Γιάλοβα. Ο πιλότος μας εγκατέλειψε το αεροσκάφος και διασώθηκε. Τα αίτια του ατυχήματος θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της λεπτομερούς έρευνας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.