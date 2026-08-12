Ναύπακτος: 70χρονος έβαλε μαχαίρι στο λαιμό ανηλίκου - «Το έκανα για πλάκα»

Snapshot Ένας 70χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος στη Ναύπακτο απείλησε με μαχαίρι έναν ανήλικο πελάτη που είχε πάει να ψωνίσει.

Ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι μπέρδεψε το παιδί με κάποιον άλλον και ότι η πράξη του έγινε «για πλάκα» χωρίς πρόθεση να βλάψει το παιδί.

Ο ανήλικος ενημέρωσε τη μητέρα του, η οποία κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία.

Ο 70χρονος συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή λόγω ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Η υπόθεση προωθήθηκε στη Δικαιοσύνη με κατηγορίες για παράνομη κατοχή όπλου και απειλή. Snapshot powered by AI

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Ναύπακτο, όταν ένας 70χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος έφερε μαχαίρι στο λαιμό ανηλίκου, ο οποίος είχε πάει για να ψωνίσει.

Όπως αναφέρει το nafpaktianews, το παιδί είχε πάει στο κατάστημα που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης για να ψωνίσει, με τον 70χρονο ιδιοκτήτη να βγάζει μαχαίρι και το φέρνει στο λαιμό του ανηλίκου, ενώ τον απείλησε ότι θα του κάνει κακό.

Το παιδί έφυγε από το κατάστημα, γύρισε στο σπίτι του και εμφανώς ταραγμένο μίλησε στη μητέρα του για το συμβάν. Εκείνη επικοινώνησε με την αστυνομία και προχώρησε σε καταγγελία εις βάρος του άνδρα.

«Το έκανα για πλάκα»

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 70χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό.

Όπως δήλωσε, μπέρδεψε το παιδί με κάποιον άλλον τον οποίο γνώριζε και το έκανε ως «αστείο», χωρίς να έχει πρόθεση να του κάνει κακό. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, λόγω της ηλικίας αλλά και της κατάστασης της υγείας του.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη, η οποία θα διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και θα αξιολογήσει τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία. Οι κατηγορίες εις βάρος του 70χρονου είναι κατοχή όπλου χωρίς άδεια και απειλή.

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