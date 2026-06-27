Ναύπακτος: Φωτιά στην Κάτω Μαμουλάδα Αιτωλοακαρνανίας - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε το Σάββατο στην Κάτω Μαμουλάδα Ναυπάκτου Αιτωλοακαρνανίας χωρίς απειλή για κατοικίες και υποδομές.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 50 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω καλωδίων υψηλής τάσης.

Παρέχεται επιπλέον συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο (27/6), λίγο μετά τις 13:30, στην Κάτω Μαμουλάδα Ναυπάκτου Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από την πυρκαγιά, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σημειώνεται πως τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις βολές τους λόγω καλωδίων υψηλής τάσης. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.