Ναύπακτος: Φωτιά στην Κάτω Μαμουλάδα Αιτωλοακαρνανίας - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω καλωδίων υψηλής τάσης
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- Φωτιά εκδηλώθηκε το Σάββατο στην Κάτω Μαμουλάδα Ναυπάκτου Αιτωλοακαρνανίας χωρίς απειλή για κατοικίες και υποδομές.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 50 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
- Τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω καλωδίων υψηλής τάσης.
- Παρέχεται επιπλέον συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο (27/6), λίγο μετά τις 13:30, στην Κάτω Μαμουλάδα Ναυπάκτου Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από την πυρκαγιά, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.
Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σημειώνεται πως τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις βολές τους λόγω καλωδίων υψηλής τάσης. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
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