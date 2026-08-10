Νέα πτώση οροφής στο Βενιζέλειο: Καταγγέλλουν σοβαρά προβλήματα στις υποδομές οι εργαζόμενοι

Snapshot Στις 10 Αυγούστου σημειώθηκε νέα πτώση τμήματος οροφής στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, χωρίς τραυματισμούς.

Τα προβλήματα στις υποδομές του κεντρικού κτιρίου, κατασκευασμένου το 1950, είναι διαχρονικά και επιδεινώνονται.

Η προτεινόμενη ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση του κτιρίου υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η χρηματοδότησή της παραμένει αβέβαιη.

Το νοσοκομείο έχει καταγράψει μείωση κατά 345 μη ιατρικών εργαζομένων από τον Οκτώβριο 2021 έως τον Αύγουστο 2025.

Η Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη προσωπικού, με κενό στο 43% των οργανικών θέσεων. Snapshot powered by AI

Νέο περιστατικό πτώσης τμήματος της οροφής σημειώθηκε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία για την κατάσταση των κτιριακών υποδομών.

Τμήματα της οροφής κατέρρευσαν μέσα σε γραφείο επιμελητών ιατρών της Χειρουργικής Κλινικής. Μεγάλα κομμάτια επιχρισμάτων και άλλων υλικών κατέληξαν στο πάτωμα, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν εργαζόμενος στο συγκεκριμένο σημείο.

Το περιστατικό δεν είναι το πρώτο. Αντίστοιχη πτώση τμήματος οροφής είχε καταγραφεί και τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι τα προβλήματα στο κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου είναι διαχρονικά και επιδεινώνονται.

Το κεντρικό κτίριο του Βενιζελείου κατασκευάστηκε το 1950 και καθημερινά εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ασθενών και συνοδών. Μελέτη ανακαίνισης που έχει εκπονηθεί προβλέπει παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων και στατικές ενισχύσεις όπου απαιτούνται.

Για την ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση του κεντρικού κτιρίου υπολογίζεται ότι απαιτούνται περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακόμη 5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι εργαζόμενοι, το νοσοκομείο παρουσιάζει σημαντική μείωση μη ιατρικού προσωπικού. Για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 έως Αυγούστου 2025 καταγράφεται καθαρή μείωση κατά 345 εργαζομένους.

Ιδιαίτερα προβληματική χαρακτηρίζεται και η κατάσταση στην Τεχνική Υπηρεσία, όπου το 43% των οργανικών θέσεων παραμένει κενό. Σήμερα υπηρετούν δύο ΠΕ Μηχανικοί και 13 επικουρικοί εργαζόμενοι.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των παλαιών υποδομών του Βενιζελείου, την ώρα που η ανακαίνιση του κεντρικού κτιρίου παραμένει σε εκκρεμότητα ως προς τη χρηματοδότηση.