Ναταλία Ρασούλη για Νίκο Καλογερόπουλο: «Δεν σου είπα ποτέ πόσο σ’ αγάπησα»

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και προσωπικές αναμνήσεις αποχαιρέτησε τον Νίκο Καλογερόπουλο η Ναταλία Ρασούλη, φέρνοντας στο φως στιγμές από τη γνωριμία και τη φιλία τους

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ναταλία Ρασούλη για Νίκο Καλογερόπουλο: «Δεν σου είπα ποτέ πόσο σ’ αγάπησα»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ναταλία Ρασούλη αποχαιρέτησε τον Νίκο Καλογερόπουλο με συγκινητικά λόγια, αναφέροντας τη γνωριμία και τη φιλία τους μέσω της μουσικής και του θεάτρου.
  • Θύμισε την πρώτη τους συνάντηση στην «Απανεμιά» και τον θαυμασμό της για τον Καλογερόπουλο ως ηθοποιό.
  • Αναφέρθηκε στη βαθιά σχέση του Καλογερόπουλου με τον Μανώλη Ρασούλη και την αμοιβαία αγάπη τους.
  • Εξέφρασε τη λύπη της για τα σχέδια συνεργασίας που ματαιώθηκαν λόγω της πανδημίας.
  • Αποκάλυψε τον ιδιαίτερο δεσμό τους, όπου την αποκαλούσε «πατέρα» και την αγάπη που δεν είχε εκφράσει ποτέ φωνητά.
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Με συγκινητικά λόγια αποχαιρέτησε τον Νίκο Καλογερόπουλο και η Ναταλία Ρασούλη, ανασύροντας αναμνήσεις από τη γνωριμία και τη φιλία τους, αλλά και από την κοινή τους αγάπη για τη μουσική και το θέατρο.

Η Ελληνοβρετανίδα τραγουδίστρια, μουσικός, συνθέτης, στιχουργός, μουσική παραγωγός και αρθρογράφος θυμήθηκε την πρώτη φορά που τον συνάντησε στην «Απανεμιά», όπου είχε εμφανιστεί μαζί με τον Μανώλη Ρασούλη και τον Νικόλα Άσιμο.

«Μια φορά έχω παίξει στην “Απανεμιά” και ήρθε… Ήταν εκεί και τραγουδάγαμε παρέα Ρασούλη και Άσιμο. Ήρθε ο υπέροχος αυτός τύπος που είχα ερωτευτεί σαν κοριτσάκι όταν τον είδα στον κινηματογράφο. Με μάγεψε… Ήταν αδιανόητος ηθοποιός… Μαγνήτης σκέτος», έγραψε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη φιλία που ανέπτυξαν, αλλά και στη βαθιά σχέση του Καλογερόπουλου με τον Μανώλη Ρασούλη.

«Μετά σε γνώρισα σαν φίλο του Μανώλη… Πόσο τον αγαπούσες… Κι εκείνος το ίδιο. Του έγραψες ποίημα. Τον έκλαψες όταν έφυγε. “Μανώληηηη…” έλεγες».

Μάλιστα, θυμήθηκε και μια χαρακτηριστική φράση του Καλογερόπουλου για τον θάνατο του Μανώλη Ρασούλη: «Έχασε το δάσος τον κότσυφά του. Πατέρα μου έλεγες να σε φωνάζω»

Η Ναταλία Ρασούλη αναφέρθηκε και στα σχέδια που είχαν κάνει να συνεργαστούν καλλιτεχνικά στην «Απανεμιά», τα οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της πανδημίας.

«Και πάνω που ετοιμάσαμε πια παραστάσεις να παίξουμε μαζί στην Απανεμιά, μας πέφτει η πανδημία και μας σταματάει. Και μετά, μας πήρε το κύμα…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο τέλος του μηνύματός της, η συγκίνησή της κορυφώνεται, καθώς αποκαλύπτει τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο την αποκαλούσε ο Καλογερόπουλος.

«“Πατέρα” μου έλεγες να σε φωνάζω. Δεν στο είπα ποτέ Νίκο μου πόσο σ’ αγάπησα. Δεν στο είπα ποτέ… Το ήξερες όμως εσύ. Το ήξερες…».

Κλείνοντας, τον αποχαιρετά με μια προσωπική προσφώνηση: «Καλογεροπατέρα, καλό πέρασμα… Μεγάλος ο πόνος».

Ένα «αντίο» βαθιά προσωπικό, που αποτυπώνει όχι μόνο τον θαυμασμό της για τον ηθοποιό, αλλά και την αγάπη και την οικειότητα που είχαν αναπτύξει μέσα στα χρόνια.

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