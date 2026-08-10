Λούρος: Η παραλία των 17 χιλιομέτρων που αξίζει μια απόδραση

Μια από τις πιο εντυπωσιακές και λιγότερο γνωστές παραλίες της Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται στην Αιτωλοακαρνανία.

Ο Λούρος αποτελεί μια τεράστια αμμώδη λωρίδα μήκους περίπου 17 χιλιομέτρων, η οποία απλώνεται από τις εκβολές του Αχελώου μέχρι την περιοχή του Μεσολογγίου.

Σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από το Νεοχώρι, η παραλία βρέχεται από τα νερά του Πατραϊκού Κόλπου και του Ιονίου Πελάγους. Η εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης κατά την άφιξή του είναι πραγματικά ξεχωριστή: ψιλή, χρυσαφένια άμμος που χάνεται στον ορίζοντα, ρηχά και καθαρά νερά και ένα φυσικό τοπίο που διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον αυθεντικό του χαρακτήρα.

Τα νερά παραμένουν ρηχά για αρκετή απόσταση από την ακτή, γεγονός που καθιστά τον Λούρο ιδανική επιλογή για οικογένειες με μικρά παιδιά. Σε ορισμένα σημεία λειτουργούν beach bars με ξαπλώστρες, ομπρέλες, ποτά και φαγητό, ενώ υπάρχουν και πιο ήσυχα τμήματα για όσους προτιμούν την απομόνωση.

Η περιοχή παρουσιάζει παράλληλα ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον, καθώς συνδέεται άμεσα με το μοναδικό οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού. Οι επισκέπτες μπορούν να συνδυάσουν το μπάνιο τους με περίπατο στις αμμοθίνες ή παρατήρηση πουλιών.

Από την παραλία η θέα φτάνει μέχρι το νησί Οξιά και την Κεφαλονιά, ενώ τις ημέρες με καθαρή ατμόσφαιρα μπορεί κανείς να διακρίνει ακόμη και τη Ζάκυνθο. Προς την απέναντι πλευρά ξεχωρίζουν οι ακτές της Αχαΐας.

Ο Λούρος παραμένει μακριά από τον έντονο μαζικό τουρισμό και αποτελεί ένα πραγματικό «κρυφό διαμάντι» της Δυτικής Ελλάδας, ιδανικό για όσους αναζητούν θάλασσα, ηρεμία και ανεπιτήδευτη φυσική ομορφιά.

Πηγή: patrasevents.gr