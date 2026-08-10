Πάρος - Πνιγμός 4χρονου: «Τα πάντα είναι νόμιμα, καθημερινά μαλώναμε με μανάδες και πατεράδες»

Snapshot Σε εξέλιξη είναι προκαταρκτική έρευνα για τον πνιγμό του 4χρονου στην Πάρο, ενώ ο 69χρονος ιδιοκτήτης του beach bar αφέθηκε ελεύθερος από τον Εισαγγελέα.

Ο ιδιοκτήτης λειτουργεί το μαγαζί για 27 χρόνια, είναι και ναυαγοσώστης και δηλώνει πως όλα είναι νόμιμα, με αυστηρούς κανόνες ασφαλείας.

Υπάρχουν δύο μεγάλες πινακίδες που απαγορεύουν την είσοδο παιδιών κάτω των 12 ετών χωρίς γονική επίβλεψη.

Ο ιδιοκτήτης ισχυρίζεται πως συχνά μαλώνει με γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους μόνα τους κοντά στην πισίνα και ανέλαβε την ευθύνη για τον έλεγχο των παιδιών εκείνη τη στιγμή.

Το περιστατικό συνέβη ενώ οι γονείς ήταν σε άλλο σημείο, με τον πατέρα να απουσιάζει για μισή ώρα περίπου, και το μαγαζί έκλεισε προσωρινά λόγω του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες πνίγηκε το 4 ετών αγόρι σε πισίνα στην Πάρο , ενώ ελεύθερος με εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου αφέθηκε ο 69χρονος ιδιοκτήτης του beach bar.

Ο ιδιοκτήτης του beach bar είχε δηλωθεί και ως ναυαγοσώστης.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε τόσο ο συνήγορος του ιδιοκτήτη, Χάρης Αμπραζής, αλλά και ο ιδιοκτήτης του beach bar.

Ο κ. Αμπράζης ανέφερε:

«Δεν έχω πάρει ακόμη τη δικογραφία. Θα ήθελα να πω ότι είναι μια επιχείρηση που για 27 συνεχόμενα χρόνια είναι σε αυτόν τον χώρο και δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Ο συγκεκριμένηος ιδιοκτήτης είναι ένας άνθρωπος [που έχει την επιχείρηση του και είναι διαρκώς εκεί. Ο ίδιος είναι και ναυαγοσώστης. Είναι συνέχεια στον χώρο της πισίνας. Όσοι το έχουν επισκεφθεί το συγκεκριμένο μαγαζί ξέρουν ακριβώς που είναι η καρέκλα του, που κάθεται είναι διαρκώς εκεί. Όλα είναι υπό διερεύνηση. Θα διερευνηθούν όλα. Υπάρχουν 2 τεράστιες βπινακίδες που αναφέρουν ότι απαγορεύεται η είσοδος παιδιών κάτω των 12 χρονών χωρίς γονεϊκή επιίβλεψη. Θα υπάρξει φαντάζομαι συλλογή βιντεοληπτικού υλίκού» .

Ο ιδιοκτήτης μιλώντας στην εκπομπή ανέφερε για το περιστατικό:

«Τα πάντα είναι νόμιμα, 27 χρόνια μαγαζί. 27 χρόνια μαγαζί και δεν έχει γίνει ποτέ. Μαλώναμε με τον κόσμο καθημερινά με τις μανάδες και τους πατεράδες γιατί αφήνουν τα παιδιά τους μόνα τους κάθε μέρα. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός και ανεβάζουν στις σελίδες επάνω στα χίλια δυο...Λυπούμαστε για αυτό που συνέβη, σήμερα είχαμε κλειστό το μαγαζί μες το full της σεζόν για το παιδάκι αυτό» .

Στην ερώτηση εαν το ζευγάρι ήταν εκεί κοντά το ιδιοκτήτης απάντησε:

«Όχι ήταν σε ένα τραπέζι που καθόντουσαν κάτω σε ένα άλλο σνακ και δεν τους είδα. Είχε ξαναέρθει πριν ένα μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα (ο γονέας). Τα είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες μέσα. Και πήρα την ευθύνη και πάω και τους λέω έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει τι κανεις και εμείς είχαμε έναν άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά»

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