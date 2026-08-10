Πάρος - Πνιγμός 4χρονου: Ανείπωτη θλίψη και ερωτήματα - Τα έγγραφα, οι άδειες και οι εξηγήσεις

Snapshot Σε εξέλιξη είναι προκαταρκτική έρευνα για τον πνιγμό 4χρονου σε πισίνα beach bar στην Πάρο, ενώ ο 69χρονος ιδιοκτήτης αφέθηκε ελεύθερος με εντολή Εισαγγελέα.

Ο ιδιοκτήτης είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης αλλά απουσίαζε από το χώρο την ώρα του περιστατικού και δεν είχε προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα.

Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την ύπαρξη ναυαγοσώστη και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας στην πισίνα του beach bar.

Η σύζυγος του ιδιοκτήτη επιβεβαιώνει ότι το παιδί βρισκόταν υπό επίβλεψη γονέων που καθόντουσαν σε τραπέζι και δεν κολυμπούσαν, ενώ ο ιδιοκτήτης συνήθιζε να επιτηρεί την πισίνα. Snapshot powered by AI

Προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες πνίγηκε το 4 ετών αγόρι σε πισίνα στην Πάρο είναι σε εξέλιξη, ενώ ελεύθερος με εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου αφέθηκε ο 69χρονος ιδιοκτήτης του beach bar.

Ο ιδιοκτήτης του beach bar είχε δηλωθεί και ως ναυαγοσώστης, αλλά μέχρι χθες δεν είχε προσκομίσει απαιτούμενα έγγραφα: «Θα τα ψάξω και θα τα προσκομίσω», φέρεται να δήλωσε στις Αρχές σύμφωνα με το Mega.

Υπό έλεγχο είναι και οι άδειες λειτουργίας της πισίνας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:10. Το 4χρονο βρισκόταν στο beach bar μαζί με τους γονείς του, ηλικίας 38 και 39 ετών, όταν, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, απομακρύνθηκε από την επίβλεψή τους και κατευθύνθηκε προς την πισίνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ανήλικες που βρίσκονταν στον χώρο αντιλήφθηκαν ότι το παιδί είχε πέσει στο νερό και ενημέρωσαν εργαζόμενο της επιχείρησης. Ο μπάρμαν έσπευσε στην πισίνα και ανέσυρε το παιδί.

Στο MEGA μίλησαν και ο παππούς του 4χρονου που πνίγηκε σε πισίνα και η σύζυγος του ιδιοκτήτη του beach bar.

«Πονάω πιο πολύ από τους γονείς, πονάω. Όλη νύχτα δεν έχω κοιμηθεί καθόλου γιατί ήταν το εγγονάκι μου. Ήρθαν από την Αθήνα εδώ για να καθίσουν κανένα μήνα, να δω κι εγώ τα εγγονάκια μου λίγο. Και τώρα πάει το παιδάκι μου, πάει ο άγγελός μου, πάει το αγοράκι μας, έφυγε και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί», είπε ο παππούς.

Τα ερωτήματα παραμένουν πολλά και αναπάντητα.

-Υπήρχε ναυαγοσώστης στην πισίνα;

-Ήταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο;

-Τηρούνταν οι κανόνες ασφαλείας στο χώρο;

Από την αστυνομική έρευνα, προκύπτει πως στο συγκεκριμένο beach bar, ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης ο 69χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Ωστόσο, την ώρα της τραγωδίας απουσίαζε από τον χώρο.

«Ναυαγοσώστης δεν υπήρχε. Δήλωσε ο ίδιος ότι είναι ναυαγοσώστης, 66 χρονών ο άνθρωπος, που δεν ήταν ούτε καν εκεί. Μιλάμε για ένα beach bar με εκατομμύρια τζίρο όλο το καλοκαίρι και χιλιάδες κόσμο κάθε μέρα. Και δεν έχεις ναυαγοσώστη παρά μόνο δηλώνεις εσύ ο ίδιος. Για να γλιτώσεις τι; Ένα χιλιάρικο που θα δώσεις σ’ ένα ναυαγοσώστη το μήνα;», προσθέτει ο παππούς.

Τι είπε η σύζυγος του ιδιοκτήτη

Η σύζυγος του ιδιοκτήτη beach bar, μιλώντας στο MEGA, εξηγεί τι συνέβη εκείνες τις κρίσιμες στιγμές.

«Έχουμε δύο σνακ μπαρ, εγώ είμαι στο ένα, το άλλο είναι ας πούμε αρκετά πιο μακριά. Οι γονείς καθόντουσαν σ’ ένα τραπεζάκι, δεν κάνανε καθόλου μπάνιο στη θάλασσα. Καθόντουσαν σ’ ένα τραπεζάκι, τρώγανε και πίνανε. Και κάποια στιγμή μου είπαν, ο υπάλληλος, που είναι εκεί, ότι το παιδάκι δε το έβλεπε».

Σύμφωνα με την ίδια, καθυστέρηση υπήρχε και στην άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ.

«Έπαιρνα τηλέφωνο (το ΕΚΑΒ), μου λέγανε είναι στο δρόμο, είναι στο δρόμο έρχονται. Χάθηκε και μισή ώρα, 40 λεπτά. Η στεναχώρια μας είναι μεγάλη με όλο αυτό το περιστατικό, γιατί κι εκείνος από την πισίνα δε φεύγει. Γυρίζει γύρω γύρω, γύρω γύρω γίνεται κακός καμιά φορά με τα παιδάκια που δε αφήνει να μπουν μέσα χωρίς τους γονείς τους, όταν είναι μικρά».

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