Πάρος - Πνιγμός 4χρονου: Ανείπωτη θλίψη και ερωτήματα - Τα έγγραφα, οι άδειες και οι εξηγήσεις

Ο ιδιοκτήτης του beach bar είχε δηλωθεί και ως ναυαγοσώστης

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Πάρος - Πνιγμός 4χρονου: Ανείπωτη θλίψη και ερωτήματα - Τα έγγραφα, οι άδειες και οι εξηγήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σε εξέλιξη είναι προκαταρκτική έρευνα για τον πνιγμό 4χρονου σε πισίνα beach bar στην Πάρο, ενώ ο 69χρονος ιδιοκτήτης αφέθηκε ελεύθερος με εντολή Εισαγγελέα.
  • Ο ιδιοκτήτης είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης αλλά απουσίαζε από το χώρο την ώρα του περιστατικού και δεν είχε προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα.
  • Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την ύπαρξη ναυαγοσώστη και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας στην πισίνα του beach bar.
  • Η σύζυγος του ιδιοκτήτη επιβεβαιώνει ότι το παιδί βρισκόταν υπό επίβλεψη γονέων που καθόντουσαν σε τραπέζι και δεν κολυμπούσαν, ενώ ο ιδιοκτήτης συνήθιζε να επιτηρεί την πισίνα.
Snapshot powered by AI

Προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες πνίγηκε το 4 ετών αγόρι σε πισίνα στην Πάρο είναι σε εξέλιξη, ενώ ελεύθερος με εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου αφέθηκε ο 69χρονος ιδιοκτήτης του beach bar.

Ο ιδιοκτήτης του beach bar είχε δηλωθεί και ως ναυαγοσώστης, αλλά μέχρι χθες δεν είχε προσκομίσει απαιτούμενα έγγραφα: «Θα τα ψάξω και θα τα προσκομίσω», φέρεται να δήλωσε στις Αρχές σύμφωνα με το Mega.

Υπό έλεγχο είναι και οι άδειες λειτουργίας της πισίνας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:10. Το 4χρονο βρισκόταν στο beach bar μαζί με τους γονείς του, ηλικίας 38 και 39 ετών, όταν, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, απομακρύνθηκε από την επίβλεψή τους και κατευθύνθηκε προς την πισίνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ανήλικες που βρίσκονταν στον χώρο αντιλήφθηκαν ότι το παιδί είχε πέσει στο νερό και ενημέρωσαν εργαζόμενο της επιχείρησης. Ο μπάρμαν έσπευσε στην πισίνα και ανέσυρε το παιδί.

Στο MEGA μίλησαν και ο παππούς του 4χρονου που πνίγηκε σε πισίνα και η σύζυγος του ιδιοκτήτη του beach bar.

«Πονάω πιο πολύ από τους γονείς, πονάω. Όλη νύχτα δεν έχω κοιμηθεί καθόλου γιατί ήταν το εγγονάκι μου. Ήρθαν από την Αθήνα εδώ για να καθίσουν κανένα μήνα, να δω κι εγώ τα εγγονάκια μου λίγο. Και τώρα πάει το παιδάκι μου, πάει ο άγγελός μου, πάει το αγοράκι μας, έφυγε και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί», είπε ο παππούς.

πισίνα

Τα ερωτήματα παραμένουν πολλά και αναπάντητα.

-Υπήρχε ναυαγοσώστης στην πισίνα;

-Ήταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο;

-Τηρούνταν οι κανόνες ασφαλείας στο χώρο;

Από την αστυνομική έρευνα, προκύπτει πως στο συγκεκριμένο beach bar, ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης ο 69χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Ωστόσο, την ώρα της τραγωδίας απουσίαζε από τον χώρο.

«Ναυαγοσώστης δεν υπήρχε. Δήλωσε ο ίδιος ότι είναι ναυαγοσώστης, 66 χρονών ο άνθρωπος, που δεν ήταν ούτε καν εκεί. Μιλάμε για ένα beach bar με εκατομμύρια τζίρο όλο το καλοκαίρι και χιλιάδες κόσμο κάθε μέρα. Και δεν έχεις ναυαγοσώστη παρά μόνο δηλώνεις εσύ ο ίδιος. Για να γλιτώσεις τι; Ένα χιλιάρικο που θα δώσεις σ’ ένα ναυαγοσώστη το μήνα;», προσθέτει ο παππούς.

Τι είπε η σύζυγος του ιδιοκτήτη

Η σύζυγος του ιδιοκτήτη beach bar, μιλώντας στο MEGA, εξηγεί τι συνέβη εκείνες τις κρίσιμες στιγμές.

«Έχουμε δύο σνακ μπαρ, εγώ είμαι στο ένα, το άλλο είναι ας πούμε αρκετά πιο μακριά. Οι γονείς καθόντουσαν σ’ ένα τραπεζάκι, δεν κάνανε καθόλου μπάνιο στη θάλασσα. Καθόντουσαν σ’ ένα τραπεζάκι, τρώγανε και πίνανε. Και κάποια στιγμή μου είπαν, ο υπάλληλος, που είναι εκεί, ότι το παιδάκι δε το έβλεπε».

Σύμφωνα με την ίδια, καθυστέρηση υπήρχε και στην άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ.

«Έπαιρνα τηλέφωνο (το ΕΚΑΒ), μου λέγανε είναι στο δρόμο, είναι στο δρόμο έρχονται. Χάθηκε και μισή ώρα, 40 λεπτά. Η στεναχώρια μας είναι μεγάλη με όλο αυτό το περιστατικό, γιατί κι εκείνος από την πισίνα δε φεύγει. Γυρίζει γύρω γύρω, γύρω γύρω γίνεται κακός καμιά φορά με τα παιδάκια που δε αφήνει να μπουν μέσα χωρίς τους γονείς τους, όταν είναι μικρά».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο καύσωνας «γονατίζει» τους γύπες – Πάνω από 20 μεταφέρθηκαν στην ΑΝΙΜΑ

17:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλτος Τεντόγλου: «Είμαι καλά, θα με δείτε στον τελικό» - Πώς ο αέρας επηρέασε το πρώτο του άλμα

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: Το πολυτελές γιοτ του αρνήθηκε να βοηθήσει σκάφος που εξέπεμψε SOS

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη σε αριστοκρατική γειτονιά του Καΐρου: «Φίλος» δολοφόνησε τετραμελή οικογένεια, παρασύροντάς την με «μαϊμού» τροχαίο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Καβάλα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

17:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Το συγκινητικό «αντίο» από φίλους και συναδέλφους - «Αυτός δεν μας χρωστούσε τίποτα, μας τα έδωσε όλα»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Αιολικά πάρκα στο «στόχαστρο» του εισαγγελέα και της Πυροσβεστικής - Ελέγχονται οι άδειες

17:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Οι αποβολές από τα Γυμνάσια, οι παρακολουθήσεις στη Χούντα και η ατάκα με τον Μαρξ

17:00ΕΥ ΖΗΝ

Η καλύτερη ώρα για περπάτημα για μείωση της αρτηριακής πίεσης

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Μύλος στο Ηράκλειο: Η μητέρα «κάρφωσε» στην Αστυνομία την κόρη για ναρκωτικά κι εκείνη την κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία-Σαουδική Αραβία-Πακιστάν: Πώς το «Ισλαμικό ΝΑΤΟ» αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή

16:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιππείς της Πύλου: «Λέω αυτά που θέλει να πει ο καθένας» - Το έργο «σταθμός» του Νίκου Καλογερόπουλου

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την επίθεση σε διυλιστήριο στην «καρδιά» της Ρωσίας – Τουλάχιστον 13 νεκροί

16:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τεντόγλου: «Ω, ρε τι έκανε» - Διέκοψε τις δηλώσεις του για να δει το άλμα του Ιντσόλι στα 8μ34 - «Θα με δείτε στον τελικό»

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στη λεωφόρο Μεσογείων - Προβλήματα στην κυκλοφορία

16:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επιστολή UEFA κατά Ινφαντίνο: «Πρόδωσε την εμπιστοσύνη μας, μας εξαπάτησε»

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κινηματογραφική καταδίωξη των «κομάντο» του Λιμενικού - Έκλεβαν ψάρια από ιχθυοκαλλιέργεια

16:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: "Αστεία η δήλωση ότι συγκρούεται με τα συμφέροντα"

16:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Ράμφο: «Συνέβαλλε στη μελέτη της διαμόρφωσης της νεοελληνικής ταυτότητας»

16:27ANNOUNCEMENTS

Γιώργος Μαζωνάκης: Η επίσημη ανακοίνωση για το νέο του επαγγελματικό ξεκίνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

15:44ΕΘΝΙΚΑ

Mήνυμα στη Σαουδική Αραβία - Τι αλλάζει στο καθεστώς ενοικίασης ελληνικών Patriot στο Ριάντ

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου για καιρό Δεκαπενταύγουστου: Ανατροπή με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ψυχρούς βοριάδες

15:55NEWSBOMB

Μήλος: Πώς έγινε η διάσωση του 33χρονου από τον βράχο 20 μέτρων στη Φυριπλάκα - Φωτογραφίες

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τοξικοεξαρτημένο βρέφος που μεγάλωνε 8 μήνες σε νοσοκομείο βρήκε ανάδοχη οικογένεια

16:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τεντόγλου: «Ω, ρε τι έκανε» - Διέκοψε τις δηλώσεις του για να δει το άλμα του Ιντσόλι στα 8μ34 - «Θα με δείτε στον τελικό»

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Μπογκοτά - Εκκενώθηκαν κτήρια, αναφέρθηκαν ζημιές

12:59TRAVEL

Λούρος: Η παραλία των 17 χιλιομέτρων που αξίζει μια απόδραση

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στη λεωφόρο Μεσογείων - Προβλήματα στην κυκλοφορία

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τις ριπές των ανέμων τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για 5 περιοχές

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για γονείς 3χρονης στην Κίνα: Την πάχυναν στα 35 κιλά με την τάση... mukbang

15:49ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είχα οργασμό μέχρι τα 28 μου. Για χρόνια, πίστευα ότι το σώμα μου είχε κάποιο πρόβλημα»

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Μύλος στο Ηράκλειο: Η μητέρα «κάρφωσε» στην Αστυνομία την κόρη για ναρκωτικά κι εκείνη την κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό πύρινο μέτωπο στην Ηλεία: Μετά τη Γαστούνη ξέσπασε φωτιά και στα Κοττέικα - 7 εναέρια

11:32ΚΟΣΜΟΣ

«Έφυγε στοιχειωμένος από τους δαίμονές του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Λίαμ Πέιν - Για πρώτη φορά στο φως φωτογραφίες από τις τελευταίες του ώρες

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δείτε το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους - Οι εκδηλώσεις σε μνημεία

20:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Η ιστορία πίσω από τον «Μήτσο» και τον «Μάιμο» που υποδυόταν στο «Κάμπινγκ»

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση - Το γιγαντιαίο σχέδιο για το περιβάλλον

17:00ΕΥ ΖΗΝ

Η καλύτερη ώρα για περπάτημα για μείωση της αρτηριακής πίεσης

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Κουβαρά: Οι φλόγες έφτασαν σε σπίτι ηλικιωμένης – Συγκλονιστικό βίντεο από τον απεγκλωβισμό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ