Market Pass: Στα σκαριά νέος κύκλος από το φθινόπωρο – Ποιοι εξετάζεται να λάβουν την ενίσχυση

Ο σχεδιασμός προβλέπει μηνιαία στήριξη από περίπου 40 ευρώ για αγορές τροφίμων, με πιθανή ενεργοποίηση του μέτρου τον Σεπτέμβριο και τις πρώτες πληρωμές προς τα τέλη Οκτωβρίου.

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Market Pass: Στα σκαριά νέος κύκλος από το φθινόπωρο – Ποιοι εξετάζεται να λάβουν την ενίσχυση
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  • Ο νέος κύκλος Market Pass σχεδιάζεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο με μηνιαία ενίσχυση από 40 ευρώ για αγορές βασικών ειδών διατροφής.
  • Η οικονομική στήριξη θα απευθύνεται κυρίως σε νοικοκυριά με μεγαλύτερη οικονομική πίεση, όπως άνεργους, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία και δικαιούχους κοινωνικών παροχών.
  • Η ενίσχυση θα παρέχεται μέσω ψηφιακού voucher για χρήση σε σούπερ μάρκετ, φούρνους και καταστήματα τροφίμων, με αποκλεισμό αλκοολούχων, καπνικών προϊόντων και μη βασικών υπηρεσιών.
  • Οι δικαιούχοι ενδέχεται να εντοπιστούν αυτόματα μέσω διασταύρωσης στοιχείων χωρίς νέα αίτηση, ενώ οι λεπτομέρειες του προγράμματος θα ανακοινωθούν επίσημα.
  • Τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν μείωση 3,6% στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών το πρώτο τρίμηνο του 2026, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στήριξη.
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Νέος κύκλος Market Pass εξετάζεται για το προσεχές φθινόπωρο, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καθώς τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν υποχώρηση του πραγματικού εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών.

Με βάση τον υπό επεξεργασία κυβερνητικό σχεδιασμό, η ενίσχυση θα αφορά αγορές βασικών ειδών διατροφής και θα ξεκινά από 40 ευρώ τον μήνα για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Το ποσό θα αυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας και τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Εφόσον το μέτρο λάβει την τελική έγκριση, η ενεργοποίησή του τοποθετείται μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ οι πρώτες πιστώσεις εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν προς τα τέλη Οκτωβρίου.

Ποιοι θα ειναι οι δικαιούχοι

Το νέο Market Pass αναμένεται να έχει πιο στοχευμένο χαρακτήρα, με προτεραιότητα στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη οικονομική πίεση.

Μεταξύ των κατηγοριών που εξετάζονται βρίσκονται:

  • άνεργοι,
  • μονογονεϊκές οικογένειες,
  • πολύτεκνα νοικοκυριά,
  • άτομα με αναπηρία,
  • δικαιούχοι κοινωνικών παροχών, όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,
  • νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, οι δικαιούχοι ενδέχεται να εντοπίζονται αυτόματα μέσω διασταύρωσης των διαθέσιμων στοιχείων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. Οι οριστικές προϋποθέσεις, πάντως, θα καθοριστούν μετά τις επίσημες ανακοινώσεις.

Πώς θα χρησιμοποιηθεί η ενίσχυση

Η οικονομική στήριξη σχεδιάζεται να παρέχεται μέσω ψηφιακού voucher, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την αγορά βασικών αγαθών.

Στις επιχειρήσεις όπου θα μπορεί να αξιοποιείται η ενίσχυση αναμένεται να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σούπερ μάρκετ, φούρνοι και καταστήματα τροφίμων.

Το ποσό δεν θα μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά, ενώ από τις επιλέξιμες αγορές προβλέπεται να εξαιρούνται αλκοολούχα ποτά, καπνικά προϊόντα και υπηρεσίες που δεν συνδέονται με την κάλυψη βασικών αναγκών.

Εξετάζεται ακόμη το ενδεχόμενο η πρώτη πληρωμή να περιλαμβάνει και αναδρομικό ποσό, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί μέχρι στιγμής οριστική απόφαση.

Πίεση στα εισοδήματα δείχνει ο ΟΟΣΑ

Το ενδεχόμενο επαναφοράς του Market Pass εξετάζεται την ώρα που τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ αποτυπώνουν σημαντική πίεση στο πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 3,6%, επίδοση που ήταν η χαμηλότερη μεταξύ των 21 χωρών του Οργανισμού για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία.

Στο σύνολο του ΟΟΣΑ, αντίθετα, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,2% την ίδια περίοδο, έναντι αύξησης 0,6% στο τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Το τελικό ύψος της ενίσχυσης, η διάρκεια εφαρμογής, τα εισοδηματικά όρια και οι ακριβείς ημερομηνίες πληρωμής παραμένουν υπό διαμόρφωση και θα καθοριστούν με τις επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις και τις σχετικές αποφάσεις.

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