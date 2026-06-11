Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης

Snapshot Από το φθινόπωρο 600.000 οικονομικά ευάλωτοι και οικογένειες με παιδιά θα λάβουν αναδρομικά πέντε μηνών ύψους 200 ευρώ σε τρόφιμα μέσω του Market Pass 2026 του ΟΠΕΚΑ.

Η μηνιαία επιδότηση ξεκινά από 40 ευρώ και μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με το μέγεθος και τη σύνθεση του νοικοκυριού, με πιθανές επιπλέον παροχές για κάθε παιδί.

Δικαιούχοι είναι οι λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ΑμεΑ, οικογένειες με παιδιά, μακροχρόνια άνεργοι και πολίτες σε ακραία φτώχεια με πιστοποίηση.

Δεν απαιτείται νέα αίτηση, καθώς οι έλεγχοι γίνονται ηλεκτρονικά και τα ποσά πιστώνονται σε vouchers για αγορά βασικών ειδών από συμβεβλημένα καταστήματα.

Τα κουπόνια έχουν εξάμηνη ισχύ και μπορούν να επαναφορτιστούν αν ο δικαιούχος συνεχίζει να πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια. Snapshot powered by AI

Αναδρομικά πέντε μηνών, συνολικού ύψους 200 ευρώ, αναμένεται να λάβουν από το φθινόπωρο περίπου 600.000 οικονομικά ευάλωτοι πολίτες και οικογένειες με παιδιά. Η ενίσχυση θα αφορά αγορές τροφίμων από σούπερ μάρκετ μέσω της πλατφόρμας Market Pass 2026, η οποία αναμένεται να δημιουργηθεί στον ΟΠΕΚΑ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της ακρίβειας, εξετάζεται το ενδεχόμενο τα ποσά της ενίσχυσης να είναι αυξημένα για τις οικογένειες με παιδιά, με πρόσθετη επιδότηση 10 ή 20 ευρώ για κάθε τέκνο.

Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Οι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, όπου δεν αποκλείεται ο διπλασιασμός της μηνιαίας παροχής τους, δηλαδή στα 400 ευρώ.

Τα άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ): Λήπτες αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, χωρίς την επιβολή εισοδηματικών κριτηρίων.

Οι οικογένειες με παιδιά: μέσω μιας έκτακτης επιπλέον δόσης του επιδόματος παιδιού Α21.

Οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ για 12-24 μήνες, με ατομικό εισόδημα έως 16.000 ευρώ, εφόσον δεν λαμβάνουν άλλη παροχή.

Πολίτες που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, με πιστοποίηση από κοινωνικές υπηρεσίες δήμων ή Κέντρα Κοινότητας

Δεν είναι απαραίτητη η υποβολή νέας αίτησης

Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις γίνονται ηλεκτρονικά, με τα χρήματα να πιστώνονται σε vouchers, τα οποία οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε σούπερ μάρκετ, φούρνους και οπωροπωλεία για την αγορά βασικών ειδών.

Η επιταγή κάθε μήνα θα εξαργυρώνεται μόνο για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, από τα συμβεβλημένα καταστήματα (π.χ. σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία).

Η ισχύς του κάθε κουπονιού είναι εξάμηνη, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για επαναφόρτιση εφόσον ο δικαιούχος παραμένει εντός των εισοδηματικών ορίων.

Η μηνιαία επιδότηση ξεκινά από τα 40 ευρώ και προσαρμόζεται ανάλογα με τη σύνθεση και το μέγεθος του νοικοκυριού. Με βάση αυτό το ποσό, τα αναδρομικά διαμορφώνονται ως εξής: Για 6 μήνες: 240 ευρώ, για 12 μήνες: 480 ευρώ κλπ.