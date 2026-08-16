ΔΕΘ 2026: Αυτές οι ελαφρύνσεις εξετάζονται για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Snapshot Η κυβέρνηση σχεδιάζει «μπόνους συνέπειας» για ελεύθερους επαγγελματίες που θα μειώνει το τεκμαρτό εισόδημα βάσει φορολογικής συνέπειας.

Προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου κάτω από 40% για ελεύθερους επαγγελματίες και στο 50%-55% για νομικά πρόσωπα.

Εξετάζεται η οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, με συνολική αποφόρτιση περίπου 240 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή στο 20% μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Προβλέπεται μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 170 εκατομμύρια ευρώ για τον περιορισμό του μη μισθολογικού κόστους. Snapshot powered by AI

Σημαντικές αναπροσαρμογές στο φορολογικό τοπίο των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων εξετάζει να συμπεριλάβει η κυβέρνηση στο πακέτο εξαγγελιών της ΔΕΘ. Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται σειρά παρεμβάσεων που στόχο έχουν την ελάφρυνση της αγοράς και την ενίσχυση της ρευστότητας.

Κεντρικό σημείο του σχεδιασμού αποτελεί η θεσμοθέτηση ενός «μπόνους συνέπειας» για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το οποίο θα συνδέεται με το τεκμαρτό εισόδημα. Ο νέος μηχανισμός θα αξιολογεί τη φορολογική συνέπεια των επαγγελματιών και θα μειώνει σταδιακά το τεκμήριο για όσους πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Για την εφαρμογή του αλγορίθμου, ωστόσο, θα απαιτηθούν σύνθετοι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται η δραστική μείωση της προκαταβολής φόρου. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η υποχώρηση του συντελεστή σε επίπεδα κάτω του 40%, από 55% που ισχύει σήμερα, ενώ για τα νομικά πρόσωπα η προκαταβολή ενδέχεται να υποχωρήσει στο 50%-55%, από το σημερινό 80%. Αν και το μέτρο δεν μειώνει απαραίτητα τη συνολική φορολογική επιβάρυνση, αναμένεται να προσφέρει άμεση ανακούφιση στη ρευστότητα των επιχειρήσεων περιορίζοντας τα ποσά που δεσμεύονται υπέρ του Δημοσίου.

Στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνεται επίσης η οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, εξέλιξη που μεταφράζεται σε συνολική αποφόρτιση της τάξεως των 240 εκατομμυρίων ευρώ.

Τέλος, το κυβερνητικό πλάνο περιλαμβάνει τη μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή στο 20%, μέτρο που τοποθετείται σε βάθος τετραετίας, καθώς και τη μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 170 εκατομμύρια ευρώ. Η μείωση των εισφορών στοχεύει στον περιορισμό του μη μισθολογικού κόστους, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αυτόματα αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Διαβάστε επίσης