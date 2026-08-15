Μπουρίνι σάρωσε τη Μάνη: Παγιδεύτηκαν πολίτες σε αυτοκίνητα - Γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό

Ισχυρό μπουρίνι έπληξε το απόγευμα του Σαββάτου την ανατολική Μάνη, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα και ζημιές σε αρκετές περιοχές.

Κυριάκος Κουζούμης

Μπουρίνι σάρωσε τη Μάνη: Παγιδεύτηκαν πολίτες σε αυτοκίνητα - Γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό
ΕΛΛΑΔΑ
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Σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες προκάλεσε ισχυρή νεροποντή που έπεσε σήμερα το απόγευμα στην Ανατολική Μάνη, όπου χρειάστηκε η επέμβαση σωστικών συνεργείων της Πυροσβεστικής για την παροχή βοήθειας σε εγκλωβισμένους.

Οι περιοχές που επλήγησαν από την ισχυρή βροχόπτωση, με βάση τις κλήσεις που δέχτηκε η Πυροσβεστική, ήταν κυρίως το Οίτυλο, Νέο Οίτυλο, Αλύπα, Κοκκάλα και Έξω Νυμφίο.

Η έντονη βροχόπτωση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με μεγάλες ποσότητες νερού να μετατρέπουν μέσα σε λίγα λεπτά δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους. Τα νερά εισέβαλαν σε σπίτια και τουριστικά καταλύματα, ενώ σε ορισμένα σημεία έφτασαν μέχρι τα παράθυρα.

Παράλληλα, οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τις περίπου 16:30 το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχθεί 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας. Μέχρι στιγμής, πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν επιχειρήσει για τη μεταφορά 10 ατόμων από οχήματα σε ασφαλή σημεία.

Οι εικόνες από τις πλημμυρισμένες περιοχές αποτυπώνουν την ένταση του φαινομένου, που προκάλεσε σημαντικές δυσκολίες σε κατοίκους και επισκέπτες της Μάνης.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μέσα σε λίγη ώρα έπεσαν 141 χιλιοστά νερού, δηλαδή 141 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Οι ποσότητες νερού έφεραν σοβαρά προβλήματα με τους δρόμους που οδηγούν στην παραλία της Αλύπας να μετατρέπονται σε χειμάρρους, ενώ τμήμα του δρόμου καταστράφηκε. Μάλιστα, η βροχή είχε τόσο ισχυρή ένταση, με τη ραγδαιότητα να φτάνει τα 245.2 mm/h στις 17:00 το απόγευμα.

Xαρακτηριστικό είναι ότι αμέσως μετά την ισχυρή βροχή η θερμοκρασία στην περιοχή έπεσε κατακόρυφα, και έφτασε τους 19 βαθμούς Κελσίου, όπως καταγράφεται από το meteo.gr, με την ελάχιστη να σημειώνεται στις 17.30 με 18, 3 βαθμούς Κελσίου από τους 30 που ήταν στις 12 το μεσημέρι του Δεκαπενταύγουστου.

Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αναπληρώτρια Δήμαρχος Γεωργία Λυροφώνη ανέφερε ότι "επλήγησαν οι οικισμοί Οίτυλο, Καραβοστάσι, Αλύπα, Λιμένι και Πορτοκάγιο όπου σημειώθηκαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα.

Σημείωσε ότι λόγω αυτών των φαινομένων αρκετοί οδηγοί που κινούνταν στο οδικό δίκτυο της περιοχής αναγκάστηκα να ζητήσουν βοήθεια και εν τέλει απομακρύνθηκαν ασφαλώς".

Στην περιοχή εξακολουθεί η βροχόπτωση και σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου έχει διακοπεί η κυκλοφορία από φέρτα υλικά.

Όπως δήλωσε η κ. Λυροφώνη μηχανήματα έργου αναμένεται να ξεκινήσουν το έργο της αποκατάστασης, ενώ θα ακολουθήσει η πλήρης καταγραφή των ζημιών στη περιοχή.

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Γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό μέσα στο αυτοκίνητό της

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Οίτυλο, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της.

Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σπάρτης.

Η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη:

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