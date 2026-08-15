Άλλος για Πάρο τράβηξε και άλλος για Χαλκιδική – Πού κάνουν διακοπές οι παρουσιαστές

Χαλαρές στιγμές λίγο πριν την επιστροφή στις τηλεοπτικές επάλξεις… 

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Άλλος για Πάρο τράβηξε και άλλος για Χαλκιδική – Πού κάνουν διακοπές οι παρουσιαστές
LIFESTYLE
3'
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Η καρδιά του Δεκαπενταύγουστου χτυπά στα ελληνικά νησιά και σε αγαπημένους προορισμούς, όπου πρόσωπα της τηλεόρασης απολαμβάνουν τις διακοπές τους μακριά από υποχρεώσεις, συσκέψεις και γυρίσματα. Λίγες ημέρες πριν την επιστροφή στο κλεινόν άστυ και τις ατελείωτες προετοιμασίες για τη νέα σεζόν, τηλεαστέρες δείχνουν στα social media ένα χαλαρό πρόσωπο.

Η Μαρία Αναστασοπούλου με τον καλό της φίλο Δημήτρη Πανόπουλο, που έχουν πάρει άδεια από το μέτωπο του ΣΚΑΪ, βρίσκονται στη Νάξο με καλή παρέα μεταξύ των οποίων η Εβελίνα Νικόλιζα και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης. Οι δύο παρουσιαστές θα επιστρέψουν στη θέση τους τη νέα σεζόν, με την πρεμιέρα του «Live You» να έχει οριστεί για τις 24 Αυγούστου και την αντίστοιχη του «Weekend Live» για τις αρχές Σεπτέμβρη.

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Η ανκοργούμαν του STAR, Μάρα Ζαχαρέα, βρίσκεται στην αγαπημένη της Πάρο, τον επίγειο παράδεισό της, το νησί στο οποίο έχει παραδεχτεί ότι θα μπορούσε να ζει αρκετούς μήνες του έτους με τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων στο κανάλι της Κηφισιάς, το απολαμβάνει τα καλοκαίρια και φορτίζει τις μπαταρίες της για την απαιτητική χρονιά που έρχεται.

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Στο ίδιο νησί βρίσκεται και η Κατερίνα Καινούργιου. Διανύοντας το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της Ξένια, επέλεξε την εξοχική κατοικία της που διατηρεί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η οικοδέσποινα της εκπομπής «Super Κατερίνα» είναι στην καλύτερη φάση και μετρά αντίστροφα για την επιστροφή στα στούντιο του ALPHA.

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Η Κατερίνα Καραβάτου, μετά από ένα tour στα ελληνικά νησιά και πριν βρεθεί με τον Χρήστο Φερεντίνο στο «Στούντιο 4», βρίσκεται στον Μυστρά. Απολαμβάνοντας στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και ανεμελιάς με τα παιδιά της και φίλους, ετοιμάζεται ψυχολογικά για να γυρίσει… δριμύτερη στις τηλεοπτικές υποχρεώσεις.

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Στη γενέτειρά του, τη Σκιάθο, χαλαρώνει ο Κώστας Τσουρός με τους καλούς του φίλους Πάνο Κατσαρίδη και Δέσποινα Καμπούρη. Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για το τηλεοπτικό του μέλλον, ο παρουσιαστής βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΕΡΤ.

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Κέρκυρα, Κρήτη, Μύκονος, είναι μερικές μόνο από τις στάσεις που έκανε φέτος η Σίσσυ Χρηστίδου. Η παρουσιάστρια για το φινάλε των διακοπών της επέλεξε τη Χαλκιδική ως γνήσια Θεσσαλονικιά. Σε λίγες ημέρες θα επιστρέψει στην Αθήνα, αφού θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για τη νέα, καθημερινή, πρωινή εκπομπή που αναλαμβάνει.

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Στην αγαπημένη της Μάνη έχει «κατοικοεδρεύσει» τους τελευταίους μήνες η Δανάη Μπάρκα, με τον Φάνη Μπότση στο πλευρό της. Το ζευγάρι έχει φτιάξει πλέον εκεί το δικό του σπίτι και η παρουσιάστρια δεν το «κουνά»! Αν και ο σύζυγός της διατηρεί επιχείρηση στη Σέριφο, φαίνεται ότι η Μάνη είναι το μέρος της καρδιάς τους!

https://www.instagram.com/p/Db8BpzyDMvR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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