Χαβάη: Σε σπάνια απειλή τυφώνα εξελίσσεται η τροπική καταιγίδα «Λάλα»

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε ότι η καταιγίδα θα μπορούσε να προκαλέσει «απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες»

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Χαβάη: Σε σπάνια απειλή τυφώνα εξελίσσεται η τροπική καταιγίδα «Λάλα»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η τροπική καταιγίδα «Λάλα» κινείται προς τη Χαβάη και αναμένεται να εξελιχθεί σε τυφώνα, τον πρώτο που πλήττει το νησί από το 1871.
  • Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε για απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες, κατολισθήσεις λάσπης, επικίνδυνα κύματα και ρεύματα.
  • Η καταιγίδα έχει μέγιστους ανέμους 100 χλμ/ώρα που ενισχύονται καθώς κινείται με ταχύτητα 22 χλμ/ώρα προς δυτικά και βορειοδυτικά.
  • Το νότιο άκρο της Χαβάης, όπου αναμένεται το μάτι του τυφώνα, είναι απομακρυσμένο και αγροτικό, αλλά με αυξανόμενο πληθυσμό λόγω καλλιεργειών καφέ και εκτροφής βοοειδών.
  • Ο κυβερνήτης Τζος Γκριν χαρακτήρισε την καταιγίδα ως «τεράστια» και επικίνδυνη.
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Συναγερμός έχει σημάνει στη Χαβάη καθώς πλησιάζει ο πρώτος τυφώνας που θα πλήξει το νησί από το 1871.

Ήδη, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να προκαλέσουν πλημμύρες ενώ η τροπική καταιγίδα Λάλα βρισκόταν περίπου 440 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Σάουθ Πόιντ στη Χαβάη, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων. Είχε μέγιστους ανέμους 100 χλμ/ώρα που δυναμώνουν και αναμένεται να αποκτήσουν ισχύ τυφώνα καθώς κινείται δυτικά-βορειοδυτικά με ταχύτητα 22 χλμ/ώρα.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε ότι η καταιγίδα θα μπορούσε να προκαλέσει «απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης, ειδικά σε περιοχές με απότομο έδαφος», μαζί με απειλητικές για τη ζωή συνθήκες κυμάτων και ρευμάτων».

«Αρκεί να πούμε ότι πρόκειται για μια τεράστια καταιγίδα», δήλωσε ο κυβερνήτης Τζος Γκριν.

Το νότιο άκρο του νησιού όπου αναμένεται το « μάτι του τυφώνα», είναι απομακρυσμένο και αγροτικό, αλλά ο πληθυσμός του αυξάνεται σε οικισμούς παραγωγών καφέ και εκτροφής βοοειδών.

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