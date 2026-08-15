Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ - Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Snapshot Σεισμός 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία με επίκεντρο 162 χλμ βορειοανατολικά της Λαμπουάν Μπάγιο.

Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον κύριο σεισμό.

Μετασεισμός 6,2 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 01:14 ώρα Ελλάδος.

Υπήρξαν σοβαρές ζημιές σε κτήρια και κατάρρευση σπιτιών σύμφωνα με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Snapshot powered by AI

Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 15/8 στην Ινδονησία, ενώ ακολούθησε προειδοποίηση και για τσουνάμι.

Ακολούθησε μάλιστα και δεύτερος μεγάλος μετασεισμός 6,2 Ρίχτερ στις 01:14 (ώρα Ελλάδος).

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 162 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λαμπουάν Μπάγιο στην Ινδονησία και 59 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Έντε στην Ινδονησία, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 35 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης, που καταγράφτηκε στις 05:58 (τοπική ώρα· 00:58 ώρα Ελλάδας) σε μικρό βάθος, στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της νήσου Φλόρες, βρισκόταν 68 χιλιόμετρα από την πόλη Έντε, στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, κατά τα δεδομένα του USGS.

Οι πρώτες εικόνες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σοβαρές ζημιές σε κτήρια αλλά και κατάρρευση ολόκληρων σπιτιών.

Δεν έχει γίνει αναφορά για θύματα μέχρι στιγμής.

BREAKING : First Visuals From Indonesia after a devastating magnitude of 7.7 earthquake struck the floras region. pic.twitter.com/KhFijTf1hS — World Updates (@Updatesofwworld) August 14, 2026

Στο πελώριο ινδονησιακό αρχιπέλαγος η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ισχυρή και συχνή εξαιτίας της θέσης της χώρας, στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού.

Στις αρχές Ιουλίου είχε καταγραφτεί σεισμός 6,2 βαθμών, που δεν προκάλεσε θύματα ούτε σοβαρές ζημιές.

Το 2018, 2.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Παλού, πόλη περίπου 400.000 κατοίκων, πρωτεύουσα της επαρχίας της κεντρικής Κελέβης, εξαιτίας σεισμού 7,5 βαθμών και του τσουνάμι που προκάλεσε.

Τεράστια έκρηξη ηφαιστείου

Λίγες ώρες νωρίτερα από τον σεισμό εξερράγη το ηφαίστειο στο βουνό Ίμπου, προκαλώντας μία τεράστια έκρηξη λάβας.

Το ηφαίστειο που βρίσκεται στο νησί Φλόρες, στα δυτικά της χώρας, σημείωσε την πιο δυνατή έκρηξη της χρονιάς, με τη λάβα να φτάσει σε ύψος έως και τα 5 χιλιόμετρα.

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