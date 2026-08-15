Πυροσβεστική: 53 φωτιές το τελευταίο 24ωρο - Τέσσερις συλλήψεις και πρόστιμα άνω των 10.000 ευρώ

Οι 46 εστίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα σε αρχικό στάδιο

Ελένη Ευστρατίου

Πυροσβεστική: 53 φωτιές το τελευταίο 24ωρο - Τέσσερις συλλήψεις και πρόστιμα άνω των 10.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σε 53 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο, με τις 46 να αντιμετωπίζονται άμεσα σε αρχικό στάδιο.
  • Το πιο δύσκολο μέτωπο πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή είναι στην Κω, όπου οι δυνάμεις πυρόσβεσης περιορίζουν τις εστίες.
  • Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για παραβάσεις κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο.
  • Από 1 Ιανουαρίου έως 14 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί 713 πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1,1 εκατ. ευρώ και έχουν γίνει 296 συλλήψεις για εμπρησμούς και αμέλεια.
  • Η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, καθιστώντας απαραίτητη την τήρηση μέτρων πυρασφάλειας και την αποφυγή επικίνδυνων εργασιών.
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Ακόμη μία σκληρή μάχη με τις φωτιές έδωσαν οι πυροσβέστες σε πολλά σημεία της χώρας την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο, σε 53 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν σε ένα 24ωρο, με τις 46 να αντιμετωπίζονται άμεσα σε αρχικό στάδιο και ακόμη 7 να αντιμετωπίζονται το βράδυ.

Το πιο δύσκολο μέτωπο αυτή την ώρα είναι στην Κω, που οι ισχυρές δυνάμεις έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη φωτιά και τώρα αντιμετωπίζονται διάσπαρτα καντηλάκια.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέσσερις συλλήψεις

Τα ανακριτικά κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. προχώρησαν συνολικά σε τέσσερις συλλήψεις ατόμων σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ειδικότερα:

  • Στη Μυτιλήνη, χθες, δύο ημεδαποί, ηλικίας 28 και 44 ετών συνελήφθησαν από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λέσβου για εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος με αλυσίδα, περί ώρα 20:00, εντός γεωργικής έκτασης με ελαιόδενδρα επί της Ε.Ο. Λουτρόπολης Θερμής - Πηγής, στην Τ.Κ. Πηγής του δήμου Μυτιλήνης.

Οι εργασίες πραγματοποιούνταν σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς βρισκόταν στην κατηγορία 5 - Κατάσταση Συναγερμού - Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς. Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

  • Στην Πάτρα, επίσης χθες, συνελήφθη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αχαΐας, ημεδαπός ηλικίας 53 ετών, ο οποίος κατά τις 21:30 προχώρησε σε άναμμα και διατήρηση φωτιάς σε σωρό με ξηρά χόρτα, άχυρα και απορρίμματα, εντός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του, στην περιοχή της Ανθούπολης του δήμου Πατρέων.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

  • Στον Κάλαμο, σήμερα, συνελήφθη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής ημεδαπός ηλικίας 31 ετών, ο οποίος κατά τις 14:40, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, έκανε χρήση ψησταριάς πλησίον δασικής έκτασης, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 5 - Κατάσταση Συναγερμού - Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

Όπως σημειώνεται από την πυροσβεστική, από 1 Ιανουαρίου έως και 14 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 713 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.127.843,21 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 296 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 266 (89,86%) είναι από αμέλεια και οι 30 (10,14%) από πρόθεση.

Η διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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