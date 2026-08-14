Φωτιές: Χωρίς ενεργό μέτωπο στο Ρέθυμνο, σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Κω

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο – Την ώρα που η φωτιά καίει στο Πυλί, στην πόλη της Κω έβρεχε καταρρακτωδώς

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Φωτιές: Χωρίς ενεργό μέτωπο στο Ρέθυμνο, σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Κω
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή λόγω κινδύνου αναζωπυρώσεων.
  • Στην Κω, η πυρκαγιά στην περιοχή Πυλίου συνεχίζεται σε δύσβατο σημείο, δυσχεραίνοντας την επέμβαση των πυροσβεστών.
  • Ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στην Κω, με ενίσχυση από πυροσβέστες της 11ης ΕΜΟΔΕ από τη Ρόδο.
  • Στην πόλη της Κω σημειώθηκε καταρρακτώδης βροχή ενώ η φωτιά μαίνεται στο Πυλί.
  • Για τις 15/08 προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 22 περιφέρειες της Ελλάδας, μεταξύ αυτών η Κρήτη, το Νότιο και Βόρειο Αιγαίο και η Αττική.
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Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κρήτη και Κω.

Στο Ρέθυμνο, χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (14/08) στον Φοίνικα, στο νότιο τμήμα του νομού. Η εικόνα στην περιοχή έχει βελτιωθεί αισθητά, ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, υπό τον φόβο πιθανών αναζωπυρώσεων.

Νωρίτερα, η φωτιά είχε πλησιάσει κατοικημένες περιοχές, με την Πολιτική Προστασία να ενεργοποιεί το «112» και να ζητά προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από τις περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στην Κω, στην περιοχή του Πυλίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ, για την ενίσχυση της επιχείρησης μετέβησαν στο νησί επτά πυροσβέστες της 11ης ΕΜΟΔΕ από τη Ρόδο.

Πάντως, τα «παιχνίδια» του καιρού είναι απερίγραπτα. Λίγο μετά τις 21:40 κι ενώ μαίνεται το πύρινο μέτωπο στο Πυλί, στην πόλη της Κω σημειώθηκε ισχυρή μπόρα.

Για αρκετή ώρα η βροχή έπεφτε καταρρακτωδώς στην πόλη, δημιουργώντας μία εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη που επικρατεί την ίδια στιγμή στο Πυλί.

Στο νησί του Αιγαίου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, Θεοδόση Νικηταρά, η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, με την εστία να εντοπίζεται σε δύσβατο σημείο και συγκεκριμένα σε μεγάλη χαράδρα, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την προσέγγιση των πυροσβεστών.

Οι επίγειες δυνάμεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της μορφολογίας του σημείου, ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνδρομή των εναέριων μέσων τα οποία επιχειρούσαν περίπου μέχρι τις 20:00, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια για τον περιορισμό της φωτιάς, όπως υπογράμμισε, μιλώντας στο Newsbomb.

Φωτιά στην Κω.
Φωτιά στην Κω.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κω, Σταμάτης Καμπουράκης, ανέφερε πως στην περιοχή σημειώνονται μικρές αναζωπυρώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται άμεσα, ωστόσο οι ισχυρές ριπές ανέμου εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Κανείς δεν εφησυχάζει», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με στόχο να τεθεί η πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο και να αντιμετωπιστεί άμεσα οιαδήποτε νέα εστία.

Στο πεδίο παραμένουν πυροσβέστες, εθελοντές και μηχανήματα έργου, με όλες τις δυνάμεις να βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, κυρίως λόγω των ανέμων, καθώς ακόμη και μία μικρή αναζωπύρωση μπορεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα.

Φωτιά στην Κω.
Φωτιά στην Κω.
Φωτιά στην Κω.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (15/08) σε 22 περιοχές

Για αύριο, Δεκαπενταύγουστο, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων).
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας).
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Αχαΐας, Ηλείας).
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου).
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας (Σποράδων).
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
  • Περιφέρεια Κρήτης.
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής και Άγιον Όρος).
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).

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