Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας από αύριο σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Snapshot Από τις 8 π.μ. του Σαββάτου 15/8 έως τις 8 π.μ. της Κυριακής 16/8 ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε επιλεγμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Η απαγόρευση αφορά περιοχές στους Δήμους Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, όπως συγκεκριμένα αναφέρονται στην απόφαση του αντιπεριφερειάρχη.

Θα γίνονται έλεγχοι στις εισόδους των δασικών δρόμων από την Ελληνική Αστυνομία και θα απομακρύνονται όσοι παραβιάζουν την απαγόρευση, με εξαίρεση μέλη εθελοντικών οργανώσεων πυροπροστασίας.

Η παραβίαση της απαγόρευσης τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφωθούν με τα μέτρα για την προστασία της ζωής, των δασών και της δημόσιας περιουσίας. Snapshot powered by AI

Σε ισχύ τίθεται από τις 8 το πρωί του Σαββάτου (15/8) απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στο 4 (πολύ υψηλός). Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 8 το πρωί της Κυριακής (16/8).

Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία

Ειδικότερα, η απαγόρευση αφορά συγκεκριμένες περιοχές στους Δήμους Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου.

Δήμος Κασσάνδρας: Στη χερσόνησο της Κασσάνδρας απαγορεύεται η κυκλοφορία στην «Κορυφογραμμή», από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή, καθώς και στις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου.

Δήμος Σιθωνίας: Η απαγόρευση αφορά την κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Δήμος Αριστοτέλη: Το μέτρο εφαρμόζεται στις περιοχές από Κομίτσα έως Ουρανούπολη, καθώς και στα Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Δήμος Πολυγύρου: Απαγορεύεται η κυκλοφορία στον ορεινό όγκο του Χολομώντα, στις αναδασώσεις της περιοχής Βραστάμων και στην περιοχή ευθύνης του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη.

Έλεγχοι στις εισόδους των δασικών δρόμων

Για την εφαρμογή της απόφασης θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας, σε μια ημέρα κατά την οποία ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται πολύ υψηλός.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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