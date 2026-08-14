Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ παντρεύτηκαν χωρίς την οικογένεια του σταρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παντρεύτηκε την Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στην υπερπολυτελή έπαυλή του στην Πορτογαλία, αφήνοντας εκτός τελετής ολόκληρη την οικογένειά του, όπως αποκάλυψαν τα τοπικά Μέσα

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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ παντρεύτηκαν χωρίς την οικογένεια του σταρ
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  • Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ παντρεύτηκαν πολιτικά στις 11 Αυγούστου στην έπαυλή τους στο Κασκάις, Πορτογαλία, χωρίς την παρουσία της οικογένειας του Ρονάλντο.
  • Η οικογένεια του ποδοσφαιριστή ενημερώθηκε για τον γάμο λίγο πριν την τελετή και δεν παρευρέθηκε, γεγονός που σχολιάστηκε αρνητικά από τοπικά μέσα και παρουσιάστριες.
  • Στο γάμο παρευρέθηκαν μόνο τέσσερις μάρτυρες, μεταξύ αυτών η αδερφή της Τζορτζίνα και φίλοι του ζευγαριού, ενώ τα παιδιά τους ήταν παρόντα.
  • Πριν τον γάμο, το ζευγάρι υπέγραψε προγαμιαίο συμβόλαιο με πλήρη διαχωρισμό περιουσιακών στοιχείων, και η Τζορτζίνα διατήρησε το επώνυμό της.
  • Μετά την τελετή, ο Ρονάλντο επέστρεψε στη Σαουδική Αραβία για να ξεκινήσει προπονήσεις με την ομάδα του, Αλ Νασρ.
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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, μετά από μια δεκαετία κοινής πορείας. Ο πολιτικός γάμος πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 11 Αυγούστου, στη νεόκτιστη έπαυλη του ζευγαριού στο Κασκάις, κοντά στη Λισαβόνα, η οποία αξιζει 35 εκατομμύρια ευρώ. Η μητέρα του Κριστιάνο, Ντολόρες Αβέιρο ωστόσο όπως επίσης και τα τρία αδέρφια του, Ούγκο, Έλμα και Κάτια, δεν έδωσαν το παρών στην τελετή, όπως αποκάλυψαν τα τοπικά Μέσα.

Η οικογένειά του ανακάλυψε ότι θα παντρευόταν την επί χρόνια αγαπημένη του λίγο πριν την τελετη, σύμφωνα με την εφημερίδα Jornal de Noticias, η οποία δημοσίευσε ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού γάμου του ζευγαριού αργά την Πέμπτη (13/8), αναφέροντας ότι μόνο τέσσερις μάρτυρες ήταν παρόντες, όπωε επίσης και τα παιδιά του ζεύγους.

Η Πορτογαλίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια Κριστίνα Φερέιρα είπε χαρακτηριστικά ότι η απουσία της οικογένειας του ποδοσφαιριστή από τη μεγάλη του μέρα θα «προκαλέσει προβλήματα». Μιλώντας στην εκπομπή Dois at 10 του δικτύο TVI, είπε: «Θα προκαλέσει πολλά προβλήματα το γεγονός οτι η οικογένεια δεν ήταν παρούσα. Και δεν πρέπει καν να το ήξεραν. Ή αν το ήξεραν, το έμαθαν 30 δευτερόλεπτα νωρίτερα.»

Από την πλευρά του, ο συμπαρουσιαστής Κλαούντιο Ράμος έσπευσε να χαμηλώσει τους τόνους, σχολιάζοντας στον αέρα της εκπομπής: «Ελπίζω ειλικρινά όσα ειπώθηκαν –τα οποία βασίζονται απλώς σε εκτιμήσεις από τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης– να μην στεναχώρησαν την οικογένεια και τα πράγματα να μην είναι όπως φαίνονται»

Η μητέρα του Ρονάλντο, η οποία χρειάστηκε πολλές φορές να αντικρούσει τους ισχυρισμούς ότι έχει κακή σχέση με τη νύφη της όλα αυτά τα χρόνια, έδωσε πάντως την ευλογία της στην ένωση του διάσημου ζευγαριού. Λίγο αφότου ανακοίνωσαν τον γάμο τους, δημοσίευσε ένα emoticon σε σχήμα καρδιάς στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κριστιάνο, δίπλα στη φωτογραφία με τις βερες. Η αδερφή του Κριστιάνο, Κάτια, η οποία ζει στη Βραζιλία αλλά ταξίδεψε στην πατρίδα της, τη Μαδέρα, το Σαββατοκύριακο για να συναντήσει την οικογένεια και τους φίλους της, έκανε το ίδιο.

To πιστοποιητικό

Η αδερφή της Τζορτζίνα, Ιβάνα, ο κολλητός φίλος του Κριστιάνο, Μιγκέλ Παϊσάο, και ένα ζευγάρι Ισπανών, ο Χοσέ Ροντρίγκεζ Σανγκίλ, γνωστός κοσμηματοπώλης και η σύζυγός του Μόνικα Γκονκάλες Μαρτίνεθ, ήταν οι μόνοι μάρτυρες στο γάμο του διάσημου ζευγαριού.

Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το πλήρες όνομα του 41χρονου σταρ, ο τόπος γέννησής του, καθώς και τα ονόματα των γονέων του, συμπεριλαμβανομένου του εκλιπόντος πατέρα του, Χοσέ Ντίνις. Τα ίδια στοιχεία αναφέρονται και για την 32χρονη Τζορτζίνα, η οποία γεννήθηκε στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, το Μπουένος Άιρες, και αναφέρεται με το πλήρες όνομά της, Τζορτζίνα Λουίζα Ροντρίγκεζ Ερνάντεζ.

H έπαυλη του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Πορτογαλία

Μα ημέρα πριν από την τελετή σημειωτέον, το ζευγάρι υπέγραψε προγαμιαίο συμβόλαιο σε συμβολαιογραφείο της Λισαβόνας, επιλέγοντας τον πλήρη διαχωρισμό των περιουσιακών τους στοιχείων. Επιπλέον, βάσει των εγγράφων, η 32χρονη Τζορτζίνα διατήρησε το δικό της επώνυμο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λιτής τελετής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η οικογένειά του επέστρεψαν στη Σαουδική Αραβία, προκειμένου ο Πορτογάλος σταρ να ξεκινήσει τις προπονήσεις με την ομάδα του, Αλ Νασρ, ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής σεζόν.

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