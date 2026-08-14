Το «πείραγμα» του Καραλή στον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, θα φέρω το μετάλλιο»

Snapshot Ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ.

Ο Καραλής εμφανίστηκε σοβαρός και συγκεντρωμένος στον προκριματικό και δηλώνει έτοιμος για τη μεγάλη μάχη της Κυριακής.

Σε δηλώσεις του, ο Καραλής με χιούμορ υποσχέθηκε ότι θα φέρει το μετάλλιο, αναφερόμενος στον φίλο και συναθλητή του Μίλτο Τεντόγλου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε χρυσό μετάλλιο στο μήκος και έγινε viral επειδή άφησε το μετάλλιο στον αγωνιστικό χώρο κατά λάθος.

Ο Τεντόγλου παραδέχτηκε με αυθορμητισμό το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη στους δημοσιογράφους. Snapshot powered by AI

Ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ και πλέον στρέφει το βλέμμα του στη μεγάλη μάχη της Κυριακής.

Ο Έλληνας πρωταθλητής παρουσιάστηκε σοβαρός και συγκεντρωμένος στον προκριματικό, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στον τελικό και αφήνοντας υποσχέσεις για μια μεγάλη εμφάνιση στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μανόλο μίλησε στους δημοσιογράφους και, όπως συνηθίζει, δεν έλειψε το χιούμορ από τις δηλώσεις του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αναφέρθηκε αρχικά στη μοναδική στιγμή που βιώνει, θυμίζοντας πως πριν από χρόνια ήταν ο ίδιος ένα μικρό παιδί που παρακολουθούσε τους μεγάλους αθλητές.

«Ήμουν μικρό παιδί, παρακολουθούσα τους αγώνες και έβλεπα τους μεγάλους αθλητές που μοίραζαν αυτόγραφα και έγινα εγώ αυτός ο μεγάλος αθλητής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καραλής.

Ο Μανόλο μίλησε στη συνέχεια για τον τελικό της Κυριακής και τις συνθήκες που επικρατούσαν στον αγώνα, επισημαίνοντας πως ο καιρός δεν ήταν ιδανικός.

«Μακάρι να πάνε όλα καλά, όπως έχω σκεφτεί με την ομάδα μου, στον τελικό. Ο καιρός δεν ήταν ιδανικός, οι συνθήκες είναι δύσκολες, μπαίνει αέρας. Ελπίζουμε, για την τύχη της Κυριακής, να πάνε όλα καλά και να μην έχει τόσο αέρα», είπε.

«Ελπίζω να μου βγει την Κυριακή αυτό που έχω στο μυαλό μου και να γίνει. Εγώ θα δώσω το καλύτερο δυνατό», τόνισε.

Και κάπου εκεί ήρθε η… ατάκα που έκλεψε την παράσταση.

Με αφορμή την ερώτηση για το μετάλλιο και αν θα καταφέρει να το κρατήσει αυτή τη φορά, ο Καραλής θυμήθηκε το επικό περιστατικό με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος μετά τον θρίαμβό του είχε αφήσει το μετάλλιό του στον αγωνιστικό χώρο.

«Να μην κάνω καμία βλακεία. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, θα το φέρω και θα το μοιράσω σε όλο το στάδιο», είπε γελώντας ο Μανόλο.

Το… επικό περιστατικό του Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου, πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του, γράφοντας ιστορία στο μήκος. Ωστόσο, μετά τον θρίαμβό του κατάφερε να χαρίσει ένα ακόμη viral στιγμιότυπο.

Ο 28χρονος πρωταθλητής Ευρώπης εμφανίστηκε στις δηλώσεις του χωρίς το μετάλλιο, μέχρι που κατά τη διάρκεια της ζωντανής συνέντευξης συνειδητοποίησε ότι το είχε αφήσει στον αγωνιστικό χώρο.

Σε σχετική ερώτηση του ρεπόρτερ της ΕΡΤ, ο Τεντόγλου απάντησε με τον χαρακτηριστικό αυθορμητισμό του: «Όχι, μας το δίνουν… αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μ@#!κία. Σόρρυ, παιδιά, το έβγαλα και το άφησα εκεί».