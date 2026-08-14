Ζάκυνθος: Συνελήφθη 19χρονος τουρίστας που οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος
Ο 19χρονος οδηγούσε μεθυσμένος το πατίνι τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Λαγανά
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Στη σύλληψη ενός ατόμου που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ προχώρησαν οι Αρχές στη Ζάκυνθο.
Πρόκειται για έναν 19χρονο τουρίστα, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος το πατίνι τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Λαγανά.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.
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