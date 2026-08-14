Τζέιμι Λι Κέρτις: «Με τον Κρίστοφερ Γκεστ παντρευτήκαμε ενώ γνωριζόμασταν μόλις 72 ώρες»

Η ηθοποιός αποκάλυψε μία άγνωστη ιστορία για τη σχέση της με τον σύζυγό της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Τζέιμι Λι Κέρτις: «Με τον Κρίστοφερ Γκεστ παντρευτήκαμε ενώ γνωριζόμασταν μόλις 72 ώρες»
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  • Η Τζέιμι Λι Κέρτις παντρεύτηκε τον Κρίστοφερ Γκεστ το 1984, έχοντας περάσει μαζί του λιγότερο από 72 ώρες πριν τον γάμο.
  • Ο γάμος τους διαρκεί 42 χρόνια παρά τις μεγάλες διαφορές και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ως ζευγάρι.
  • Η σχέση τους αποτέλεσε έμπνευση για τη σειρά «Newlyweds» του NBC, που εξερευνά τη ζωή δύο ανθρώπων που συναντιούνται αργότερα στη ζωή τους.
  • Η Κέρτις έχει δηλώσει ότι ο γάμος τους απαιτούσε προσπάθεια και το μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης είναι να μην φεύγεις από τη σχέση.
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Η Τζέιμι Λι Κέρτις αποκάλυψε πως όταν παντρεύτηκε τον σύζυγό της, Κρίστοφερ Γκεστ, το 1984, οι δυο τους είχαν περάσει μαζί συνολικά λιγότερες από 72 ώρες τη φορά. Παρά το γεγονός ότι γνωρίζονταν ελάχιστα, η σχέση τους άντεξε στον χρόνο και σήμερα μετρούν 42 χρόνια γάμου.

Η 67χρονη ηθοποιός μίλησε για την ασυνήθιστη ιστορία αγάπης τους κατά τη διάρκεια πάνελ για τη νέα σειρά του NBC «Newlyweds», στο οποίο συμμετείχε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου. Όπως αποκάλυψε, η δική της σχέση με τον Γκεστ αποτέλεσε έμπνευση για την ιστορία της σειράς.

«Ποτέ δεν είχαμε περάσει περισσότερες από 72 ώρες μαζί»

Η Κέρτις περιέγραψε με χιούμορ τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η σχέση τους, εξηγώντας ότι από την πρώτη τους γνωριμία μέχρι τον γάμο τους δεν είχαν ουσιαστικά προλάβει να γνωριστούν σε βάθος.

«Γνώρισα τον σύζυγό μου και τον παντρεύτηκα αφού είδα τη φωτογραφία του σε ένα περιοδικό. Και δεν είχαμε περάσει ποτέ περισσότερες από 72 ώρες μαζί πριν παντρευτούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν μιλούσαμε και πολύ και παντρευτήκαμε. Ήμασταν ξένοι όταν παντρευτήκαμε», συνέχισε η ηθοποιός, πριν συμπληρώσει με νόημα: «Και μετά ξυπνάς μια μέρα και λες “Ουάου, πραγματικά δεν μιλάει”. Και είμαστε παντρεμένοι 42 χρόνια».

Jamie Lee Curtis,Christopher Guest

H Τζέιμι Λι Κέρτις με τον Κρίστοφερ Γκεστ

Invision

Από μια φωτογραφία στο περιοδικό στον γάμο

Η ίδια έχει αποκαλύψει στο παρελθόν, μέσα από προσωπικά κείμενα που δημοσίευσε στο PEOPLE και το Oprah.com, ότι όλα ξεκίνησαν όταν είδε τη φωτογραφία του Κρίστοφερ Γκεστ σε ένα τεύχος του Rolling Stone.

Η αντίδρασή της ήταν άμεση. «Θα παντρευτώ αυτόν τον άντρα», είχε πει τότε. Το πρώτο τους ραντεβού πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1984, στο Chianti Ristorante στη Melrose. Μέχρι τον Αύγουστο, όπως έχει περιγράψει η Κέρτις, είχαν ήδη ερωτευτεί.

Τον Σεπτέμβριο ο Γκεστ της έκανε πρόταση γάμου και λίγους μήνες αργότερα, στις 18 Δεκεμβρίου 1984, οι δυο τους παντρεύτηκαν, μόλις έξι μήνες μετά το πρώτο τους ραντεβού.

«Είμαστε δύο εντελώς αντίθετοι άνθρωποι»

Η Κέρτις παραδέχθηκε πως η σχέση τους δεν ήταν ποτέ εύκολη, καθώς οι δυο τους είναι σε πολλά σημεία διαφορετικοί άνθρωποι.

«Είμαστε εντελώς αντίθετοι άνθρωποι», είπε, εξηγώντας ότι όσο περνούσαν τα χρόνια συνέχιζαν να ανακαλύπτουν νέες πλευρές ο ένας του άλλου.

https://www.instagram.com/p/Db_3pRyAdsG/

Η ίδια σημείωσε ότι η ιδέα για το «Newlyweds» προέκυψε, μεταξύ άλλων, από αυτή την εμπειρία. Δύο άνθρωποι που συναντιούνται αργότερα στη ζωή τους και προσπαθούν να καταλάβουν πώς μπορούν να προχωρήσουν μαζί.

«Υπάρχει κάτι πραγματικά απολαυστικό στο να παρακολουθείς ανθρώπους να προσπαθούν να καταλάβουν τη ζωή όταν έχουν ήδη γεμίσει τη ζωή τους με άλλους ανθρώπους. Και τελικά αυτό θέλαμε να είναι και η σειρά», εξήγησε.

«Δεν έχουμε εύκολο γάμο»

Η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά και στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ως ζευγάρι.Σε συνέντευξή της στο PEOPLE το 1991, είχε περιγράψει τον γάμο τους ως μια σχέση που απαιτούσε προσπάθεια: «Δεν νομίζω ότι έχουμε έναν εύκολο γάμο. Έχουμε έναν δύσκολο, αλλά επιτυχημένο γάμο».

Παρά τις δυσκολίες, όμως, οι δυο τους κατάφεραν να παραμείνουν μαζί και να διατηρήσουν τη σχέση τους δυνατή.

Τον Δεκέμβριο του 2024, σε συνέντευξή της στο Entertainment Tonight, η Κέρτις είχε μιλήσει για το μυστικό πίσω από τον μακροχρόνιο γάμο της. Η απάντησή της ήταν απλή: «Δεν φεύγεις».

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