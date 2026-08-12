Ντέμι Μουρ: Πάντρεψε τη μικρότερη κόρη της - Η τρυφερή ανάρτηση από την πρόβα νυφικού

Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ντέμι Μουρ: Πάντρεψε τη μικρότερη κόρη της - Η τρυφερή ανάρτηση από την πρόβα νυφικού
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  • Η Ντέμι Μουρ βρέθηκε στο πλευρό της κόρης της, Ταλλουλά Γουίλις, κατά την πρόβα του νυφικού της πριν από τον γάμο της.
  • Η Ταλλουλά παντρεύτηκε τον Τζάστιν Έσι στις 8 Αυγούστου στο Sun Valley του Άινταχο.
  • Το νυφικό της Ταλλουλά σχεδιάστηκε από την ομάδα της Balenciaga και απαιτήθηκαν 712 ώρες για την κατασκευή του, ενώ το πέπλο χρειάστηκε 9 ώρες.
  • Η Ντέμι Μουρ ευχαρίστησε τον σχεδιαστή Pier Paolo Piccioli για το νυφικό που έκανε το όνειρο της κόρης της πραγματικότητα.
  • Η Ντέμι Μουρ έχει τρεις κόρες με τον Μπρους Γουίλις: την Ταλλουλά, τη Ρούμερ και τη Σκάουτ Γουίλις.
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Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της φαίνεται πως περνάει η Ντέμι Μουρ καθώς πάντρεψε τη μικρότερη κόρη της, Ταλλουλά Γουίλις.

Το μοντέλο και ηθοποιός δημοσίευσε στις 10 Αυγούστου ένα στιγμιότυπο από την προετοιμασία του γάμου της κόρης της, με την ίδια να δοκιμάζει το νυφικό της και τη Ντέμι Μουρ να της βάζει το πέπλο.

Η Μουρ, η οποία απέκτησε την Ταλλουλά με τον πρώην σύζυγό της Μπρους Γουίλις, βρέθηκε στο πλευρό της κόρης της κατά τη διάρκεια της πρόβας του νυφικού της, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική οικογενειακή στιγμή.

«Μια ματιά στην πρόβα του νυφικού της αγαπημένης μου Ταλλουλά», έγραψε με περηφάνια η διάσημη ηθοποιός.

«Όλες οι τρυφερές στιγμές που προηγήθηκαν της όμορφης ημέρας της θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά μου. Είμαι τόσο ευγνώμων που μπορέσαμε να μοιραστούμε αυτή την πολύτιμη στιγμή όλοι μαζί ως οικογένεια», πρόσθεσε.

Ντέμι Μουρ - κόρη

Η Ντέμι Μουρ με την κόρη της Ταλλουλά

Η Ντέμι Μουρ θέλησε, μάλιστα, να ευχαριστήσει και τον σχεδιαστή του νυφικού της Ταλλουλά, Pier Paolo Piccioli, γράφοντας: «Σε ευχαριστώ Pier Paolo που σχεδίασες ένα τόσο ξεχωριστό φόρεμα και έκανες τα όνειρα του γλυκού μου κοριτσιού πραγματικότητα».

Στα σχόλια της ανάρτησης, η Ταλλουλά έσπευσε να απαντήσει στη μητέρα της, γράφοντάς της: «I love you, mamas».

Η Ταλλουλά Γουίλις παντρεύτηκε τον επί χρόνια σύντροφό της, Τζάστιν Έσι, το Σάββατο 8 Αυγούστου, στο Sun Valley του Άινταχο.

Σύμφωνα με τη Vogue, το νυφικό της Ταλλουλά δημιουργήθηκε από την ομάδα της Balenciaga μέσα σε 712 ώρες, ενώ για την κατασκευή του πέπλου χρειάστηκαν επιπλέον εννέα ώρες.

Η Ντέμι Μουρ έχει αποκτήσει ακόμη δύο κόρες με τον Μπρους Γουίλις, τη Ρούμερ Γουίλις και τη Σκάουτ Γουίλις.

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