FT: Η Ουκρανία «πάγωσε» τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ

Snapshot Η Ουκρανία διέκοψε τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ, συγκεκριμένα του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Οι ΗΠΑ ανησυχούσαν για την αποσταθεροποίηση των αγορών πετρελαίου και την επίδραση στις αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες Chevron και ExxonMobil που συμμετέχουν στην Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας.

Η διακοπή των επιθέσεων συνδέεται με την επιδίωξη της Ουκρανίας να λάβει άδεια και να προμηθευτεί πυραύλους Patriot από τις ΗΠΑ.

Παρά τη διακοπή των επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια, η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές εντός της Ρωσίας, πλήττοντας διυλιστήρια και περιορίζοντας τη ρωσική παραγωγή καυσίμων. Snapshot powered by AI

Η Ουκρανία σταμάτησε τις στοχευμένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πετρελαιοφόρων στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, υποκύπτοντας στις πιέσεις της Ουάσινγκτον, όπως αποκάλυψαν οι Financial Times. Η απόφαση ελήφθη μετά από παρέμβαση του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του Λευκού Οίκου για την αποσταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών ενέργειας και τους κινδύνους που απειλούσαν τα αμερικανικά επιχειρηματικά συμφέροντα στην περιοχή.

Το αίτημα μεταφέρθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας στo τέλος Ιουλίου. Στο επίκεντρο του προβληματισμού βρέθηκαν οι επιχειρήσεις της Κοινοπραξίας Αγωγών της Κασπίας (CPC), μέσω των οποίων διακινείται το αργό πετρέλαιο του Καζακστάν προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Στην κοινοπραξία αυτή συμμετέχουν με σημαντικά μερίδια οι αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί Chevron και ExxonMobil.

Οι αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες κατέχουν και οι δύο μερίδια στην CPC, η οποία αποτελεί την κύρια οδό εξαγωγής πετρελαίου του Καζακστάν, και στα πετρελαϊκά πεδία του δυτικού Καζακστάν που την εξυπηρετούν. Η Chevron κατέχει το 50% του Tengiz, του μεγαλύτερου κοιτάσματος της χώρας, ενώ η Exxon κατέχει το 25%.

Οι προηγούμενες ουκρανικές επιδρομές είχαν επιφέρει σοβαρά πλήγματα στο εμπόριο πετρελαίου, αναγκάζοντας το Καζακστάν να περιορίσει δραστικά τις ροές προς τις διεθνείς αγορές. Σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση του κόστους μεταφοράς και ασφάλισης των δεξαμενόπλοιων, δημιουργήθηκε ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αβεβαιότητας, σε μια χρονική συγκυρία που οι παγκόσμιες προμήθειες αργού δοκιμάζονται ήδη σκληρά από τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τους Financial Times, το Κίεβο συμφώνησε με το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ επειδή επιδιώκει άδεια από τις ΗΠΑ για την παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης Patriot. Ελπίζει επίσης να αγοράσει αρκετές εκατοντάδες από αυτούς πριν από τον χειμώνα, όταν η Ρωσία αναμένεται να εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις της σε κρίσιμες υποδομές.Ο Ζελένσκι δήλωσε στον Βανς κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης της 31ης Ιουλίου ότι οι Patriot και η αεράμυνα παραμένουν «κορυφαία προτεραιότητα» του Κιέβου, ανέφερε το γραφείο του Ουκρανού προέδρου.

Η Ουκρανία έχει επιταχύνει παράλληλα την εκστρατεία της κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών σε άλλα μέρη, πλήττοντας τρία διυλιστήρια βαθιά μέσα στη χώρα αυτόν τον μήνα. Οι επιθέσεις έχουν θέσει εκτός λειτουργίας ένα μεγάλο μέρος της ικανότητας διύλισης της Ρωσίας, αναγκάζοντάς την να αναστείλει τις εξαγωγές καυσίμων και ασκώντας πιέσεις στις παγκόσμιες τιμές του ντίζελ και της βενζίνης.