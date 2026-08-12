Στέλιος Ράμφος: Σήμερα στο Χαλάνδρι η κηδεία του

Σήμερα, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, θα τελεστεί η κηδεία του Στέλιου Ράμφου.

Η κηδεία του φιλοσόφου και συγγραφέα θα τελεστεί δημοσία δαπάνη και η οικογένειά του ζήτησε αντί στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία».

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