Στέλιος Ράμφος: Σήμερα στο Χαλάνδρι η κηδεία του
Η κηδεία θα τελεστεί στις 11:30 και δημοσία δαπάνη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σήμερα, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, θα τελεστεί η κηδεία του Στέλιου Ράμφου.
Η κηδεία του φιλοσόφου και συγγραφέα θα τελεστεί δημοσία δαπάνη και η οικογένειά του ζήτησε αντί στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία».
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:21 ∙ WHAT THE FACT
Από συσκευή καθαρισμού σε «κίνδυνο ασφαλείας» – Η άγνωστη πλευρά της ρομποτικής σκούπας
11:18 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κέρδισαν το κοινό
10:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στην Κίμωλο: Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία
09:45 ∙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ