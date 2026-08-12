Κυψέλη: Καταγγελίες για νέες ρωγμές σε σπίτια – «Άνοιξαν ακόμη και οι μεσοτοιχίες»

Ανησυχία προκαλούν στην Κυψέλη καταγγελίες κατοίκων για νέες ρωγμές στα σπίτια τους, ενόσω παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των ζημιών που συνδέθηκαν με τις εργασίες του μετροπόντικα για τη νέα γραμμή του Μετρό. Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι ρηγματώσεις έχουν εμφανιστεί ή επιδεινωθεί ακόμη και σε μεσοτοιχίες, ενώ, οι αρχικές αυτοψίες είχαν καταγράψει ζημιές σε περισσότερα από 125 διαμερίσματα στην περιοχή.

«Προκύπτουν καινούργιες ζημιές, ρηγματώσεις κι έχουν κοπεί κολώνες. Στα παλιά κτήρια, όπως το δικό μου, που είναι του Μεσοπολέμου, είναι τούβλο και πέτρα μαζί. Με τις τότε τεχνικές, αυτό κρατούσε το κτήριο, ήταν μέρος της στατικής του επάρκειας. Οπότε και μία τοιχοποιία να χτυπηθεί, υπάρχει θέμα. Δεν είναι όπως οι σύγχρονες πολυκατοικίες, που έχουν άλλες προδιαγραφές», τονίζει ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μιλώντας σήμερα (12/08) στο MEGA.

Ακόμη, είπε ότι «είμαι ο μόνος που μένω τώρα σε αυτήν την πολυκατοικία», υπογραμμίζοντας ότι «επίσημη οδηγία από κάποιον εποπτικό φορέα ή την Πολεοδομία δεν έχει βγει». «Σχετικά με τις αυτοψίες και τις έρευνες, σήμερα περιμένω από το Τεχνικό Επιμελητήριο τους τεχνικούς που έχει ορίσει η Ελληνικό Μετρό να κάνουν τις μελέτες τους και την περασμένη Παρασκευή, ολοκλήρωσε ο μηχανικός του Δήμου Αθηναίων τη μελέτη του, ο οποίος αναφέρει ξεκάθαρα ότι υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας στο κτήριο διότι έχουν χτυπηθεί τα δομικά του στοιχεία».

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