Οι τηλεοπτικές παρέες που θα συζητηθούν

Πάνελ και κριτικές επιτροπές ετοιμάζονται να πρωταγωνιστήσουν… 

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Οι τηλεοπτικές παρέες που θα συζητηθούν
LIFESTYLE
4'
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Η τηλεόραση είναι, χωρίς αμφιβολία, ομαδική δουλειά. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, αποδεικνύεται πως οι παρουσιαστές που χτίζουν σχέση εμπιστοσύνης με τις ομάδες τους και επενδύουν σε σταθερές συνθέσεις είναι εκείνοι που κερδίζουν το στοίχημα. Τη νέα σεζόν, δεμένες τηλεοπτικές παρέες επιστρέφουν στον αέρα, ενώ δεν λείπουν και τα νέα πρόσωπα και εγχειρήματα που φιλοδοξούν να ξεχωρίσουν.

Χαρακτηριστικά, στην πρωινή ζώνη, η αγαπημένη παρέα του «Happy Day» με οικοδέσποινα τη Σταματίνα Τσιμτσιλή επιστρέφει για 14η χρονιά στον ALPHA. Ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Κώστας Φραγκολιάς, παραμένουν στις θέσεις τους και θα σχολιάζουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Ο Δήμος Βερύκιος, παρά τις φήμες που τον ήθελαν να σκέφτεται τη μετακίνησή του στο MEGA, θα μεταφέρει τον παλμό της επικαιρότητας, με ανάλυση και πληροφορίες για τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Στο τιμόνι της αρχισυνταξίας παραμένει η Μαίρη Παλιαλέξη. Eίναι, ίσως, το πιο επιτυχημένο και ολοκληρωμένο team και η υψηλή τηλεθέαση δεν είναι τυχαία υπόθεση.

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Η Κατερίνα Καινούργιου κέρδισε το στοίχημα, την περσινή σεζόν, με την ομάδα της και τη νέα χρονιά θα πορευτεί με το ίδιο πάνελ. Η παρουσιάστρια θα κρατά συντροφιά με τη «Super Κατερίνα», ενώ στο πλευρό της θα βρίσκονται ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης με πολυετή εμπειρία, η Φρόσω Κυριαζή, ο Χάρης Χρονόπουλος και η Δάφνη Μπόκοτα.

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Το στοίχημα στο STAR είναι μεγάλο και την 21η Σεπτεμβρίου η Ζήνα Κουτσελίνη θα κάνει πρεμιέρα με τη νέα της εκπομπή. Η τηλεοπτική πρόταση θα συνδυάζει τον κοινωνικό και ενημερωτικό χαρακτήρα με νέες θεματικές, χρηστική πληροφορία και επιλεγμένα στοιχεία ψυχαγωγίας. Η παρουσιάστρια, με τη μακρά εμπειρία, ήδη δουλεύει σκληρά το νέο φορμάτ και θα έχει δίπλα της ανθρώπους με εμπειρία και αντανακλαστικά στον τομέα τους. Αλέξανδρος Καλαφάτης, Γρηγόρης Γκουντάρας και Λιλή Πυράκη φαίνεται ότι ήδη έχουν «κλειδώσει», θέλοντας να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στο τελικό αποτέλεσμα.

Μεγάλη είναι η πρόκληση για τη Σίσσυ Χρηστίδου, που μετακινείται από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου στην καθημερινή αρένα. Η πρώτη επίσημη του μαγκαζίνο αναμένεται επίσης στις 21 Σεπτεμβρίου, με τη συνταγή να παραμένει ίδια. Καθώς ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, η παρουσιάστρια θα έχει στο πλευρό της τους Παύλο Σταματόπουλο, Νίκο Συρίγο, Βάλια Χατζηθεοδώρου, Κωνσταντίνο Βασάλο. Η Σίσσυ είναι από τις τηλεοπτικές περσόνες που δεν θέλει να αλλάζει συνεργάτες και είναι από τα μυστικά της επιτυχίας της.

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Εκτός από τα πάνελ, οι παρέες κάνουν τη διαφορά και στα βραδινά σόου. Η σαρωτική επιτυχία του «Voice», στον ΣΚΑΪ, οφείλεται στη μαγική σύνθεση της επιτροπής. Στις εμβληματικές, κόκκινες καρέκλες παίρνουν θέση ξανά, για 3η συνεχή σεζόν, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου. Ατακαδόροι, με χιούμορ και χημεία, κρατούν την καλύτερη παρέα στο κοινό… και με αποδείξεις.

Στο μέτωπο του STAR, το «GNTM» έρχεται να συζητηθεί και ένας από τους λόγους θα είναι η ομάδα-επιτροπή. Στην παρέα προστίθεται φέτος η Μπέττυ Μαγγίρα, φέρνοντας τη δική της ξεχωριστή ενέργεια στην κριτική επιτροπή. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έρχεται σε έναν πρωταγωνιστικό διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και κριτής. Ο Άγγελος Μπράτης επιστρέφει στις καρέκλες, ενώ ο «one of a kind» Λάκης Γαβαλάς θα είναι ξανά στον διαγωνισμό. Η Ζενεβιέβ Μαζαρί θα κρατά τον ρόλο της Creative Director, βάζοντας τη δική της δημιουργική υπογραφή σε κάθε φωτογράφιση και κάθε concept του νέου κύκλου.

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