Αύγουστος με εκκρεμότητες και ανοιχτές υποθέσεις για τα κανάλια

Ο Αύγουστος συνήθως βρίσκει τα στελέχη των καναλιών και τους τηλεαστέρες σε παραλίες, χωρίς υποχρεώσεις και εκκρεμότητες. Μόνο που φέτος, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ανακοινώσεις, που έχουν μείνει στα «προσχέδια», συζητιούνται και απασχολούν.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1 μπορεί να ανακοινώθηκαν οι πρωταγωνιστές του ενημερωτικού τομέα, όμως υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές εκκρεμότητες. Η πρώτη αφορά τη Φαίη Σκορδά. Οι υπογραφές έπεσαν, το deal έγινε, όμως ακόμη δεν έχουμε δει το πολυπόθητο Δελτίο Τύπου για να μάθουμε κι επίσημα αν η παρουσιάστρια θα πάρει θέση στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου, ή θα υπάρξουν εκπλήξεις. Την ίδια ώρα, σιγή επικρατεί για το μέλλον του «Rouk Zouk». Το τηλεπαιχνίδι, που έχει γράψει ιστορία στο κανάλι του Αμαρουσίου, παραμένει άγνωστο το αν θα συνεχιστεί στη μεσημεριανή ζώνη. Η λαμπερή Ζέτα παραμένει στον σταθμό με το «Moments», ίσως και με το «Dancing with the stars», όμως για την καθημερινή αρένα το τοπίο είναι θολό.

Παραμένοντας στον ΑΝΤ1, ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η νέα σεζόν των «Ράδιο Αρβύλα» και του «Βινυλίου». Ο Αντώνης Κανάκης βρισκόταν για καιρό σε συζητήσεις με την ιδιοκτησία και, παρά τις προτάσεις που δέχτηκε από αντίπαλα κανάλια, φαίνεται ότι θα παραμείνει στη θέση του.

Στο MEGA, το μεγάλο στοίχημα είναι η μετακίνηση της Σίσσυς Χρηστίδου από το Σαββατοκύριακο στην καθημερινή αρένα. Η παρουσιάστρια αναμένεται να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό στην καριέρα της, πάντα με την ίδια επιτυχημένη ομάδα. Η ανακοίνωση ακόμη δεν έχει σταλεί από το κανάλι και αναμένονται με ενδιαφέρον οι λεπτομέρειες. Πληροφορίες θέλουν το Μεγάλο κανάλι να ετοιμάζει ένα ενημερωτικό μαγκαζίνο, που θα βγαίνει στον αέρα στη θέση του «Χαμογέλα και πάλι» τα Σαββατοκύριακα. Τα ονόματα του Βασίλη Τσεκούρα και του Ζήση Μούσιου παίζουν έντονα.

Στο ψυχαγωγικό μετερίζι του OPEN, τα στελέχη δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους με επίσημες ανακοινώσεις. Ούτε η Ιωάννα Μαλέσκου έχει ανακοινωθεί για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου, ούτε φυσικά η Κατερίνα Ζαρίφη που αναμένεται να βρεθεί στο πλευρό της. Για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και το late night talk show, οι προετοιμασίες προχωρούν αφού ήδη ο δημοσιογράφος έχει συμβόλαιο με το κανάλι.

Όπως αποτυπώνεται, από τις 17 του μήνα όπου τα στελέχη θα γυρίσουν στις θέσεις τους και μέχρι την επίσημη έναρξη της χρονιάς, οι ανακοινώσεις… της τελευταίας στιγμής θα κάνουν πάταγο!

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