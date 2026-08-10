Viral βίντεο: Βρήκε τον άνδρα της στο διαμέρισμα άλλης γυναίκας - Το μαλλιοτράβηγμα ήταν μόνο η αρχή

Snapshot Μία γυναίκα βρήκε τον εν διαστάσει σύζυγό της σε διαμέρισμα με άλλη γυναίκα, προκαλώντας διαμάχη.

Ο άνδρας δεν προσήλθε σε δικαστική ακρόαση, γεγονός που εξόργισε τη σύζυγό του.

Η γυναίκα που ήταν στο διαμέρισμα ήταν φίλη του άνδρα και ετοιμαζόταν να φύγει, ζητώντας τη βοήθειά του για τη μετακόμιση.

Η διαμάχη μεταξύ των δύο γυναικών εξελίχθηκε σε σωματική συμπλοκή και συγκέντρωσε πλήθος γειτόνων.

Μετά την αστυνομική παρέμβαση, καμία από τις πλευρές δεν υπέβαλε καταγγελία. Snapshot powered by AI

Απίστευτο σκηνικό μέσα σε ένα διαμέρισμα σε περιοχή της Ινδίας που συγκέντρωσε εκτός από τους περίεργους γείτονες, και την προσοχή του διαδικτύου με το βίντεο να γίνεται viral.

Πρωταγωνιστές, δύο γυναίκες και ο εν διαστάσει σύζυγός της μίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μία από τις γυναίκες που εμφανίζονται στο βίντεο βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον σύζυγό της, και ζουν χώρια.

Το πρώην ζευγάρι είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Παρασκευή, 7 Αυγούστου, στο πλαίσιο της υπόθεσης. Ωστόσο, ο άνδρας δεν προσήλθε στην ακρόαση, κάτι που εξόργισε τη γυναίκα. Στη συνέχεια, η σύζυγός του έφτασε σε ένα διαμέρισμα, προσπαθώντας να τον εντοπίσει.

Εκεί, τον βρήκε μέσα με μια άλλη γυναίκα. Αυτό οδήγησε σε διαμάχη μεταξύ των δύο γυναικών, η οποία σύντομα εξελίχθηκε σε σωματική συμπλοκή.

Λόγω της αναταραχής, συγκεντρώθηκε επίσης πλήθος έξω από το διαμέρισμα. Μετά τη συμπλοκή, και οι δύο πλευρές απευθύνθηκαν στην αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, οι αρχές έμαθαν ότι η γυναίκα που βρισκόταν στο διαμέρισμα ήταν φίλη του άνδρα. Ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμα και τον είχε καλέσει για να τη βοηθήσει να μεταφέρει τα πράγματά της, ανέφεραν οι αρχές.

Η σύζυγος του άνδρα, ωστόσο, όταν έφτασε εκεί αντιλήφθηκε διαφορετικά την κατάσταση, γεγονός που οδήγησε σε διαμάχη μεταξύ τους.

Τελικά, μετά την αστυνομική παρέμβαση, καμία πλευρά δεν υπέβαλε καταγγελία.