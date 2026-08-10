«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

Snapshot Η θερμοκρασία θα πέσει έως και 8 βαθμούς από την Παρασκευή 14 Αυγούστου έως την Κυριακή 16 Αυγούστου λόγω του συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού.

Πριν την αλλαγή, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, οι θερμοκρασίες στα δυτικά θα φτάνουν έως 38-39 βαθμούς Κελσίου, με ενισχυμένους βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο.

Μετά την αλλαγή, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30-31 βαθμούς, κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας.

Η ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων και η πτώση θερμοκρασιών μπορεί να προκαλέσουν παροδικές βροχές στη Βόρεια Ελλάδα, αν και υπάρχει ασάφεια στα προγνωστικά μοντέλα.

Η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν τον πέμπτο καύσωνα της χρονιάς, παρά τη ζέστη στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

«Κλείδωσε» σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο καιρός του 15Αύγουστου , ωστόσο ενδιαφέρον έχει μια διαφαινόμενη σοβαρή αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη.

Όπως αναφέρει το Weather Phenomena:

Ενδεχόμενη αλλαγή στο σκηνικό του καιρού από την ερχόμενη Πέμπτη στην χώρα μας...

Τι σημαίνει αυτό;

Ότι μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας η ζέστη θα είναι έντονη, με τις θερμοκρασίες στα δυτικά τμήματα της χώρας να αγγίζουν τους 38 με 39 βαθμούς κελσίου, ενώ πιο ανεκτές θερμοκρασίες θα επικρατούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με έμφαση τα ανατολικά και τα νότια τμήματα της Ελλάδας, λόγω και της ενίσχυσης των βορειοανατολικών ανέμων στην περιοχή του Αιγαίου, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, αλλά με τις ριπές να αγγίζουν στιγμιαία ακόμα και τα 8 με 9 μποφόρ.

Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω ότι άλλο είναι η μέση ταχύτητα του ανέμου και άλλο η στιγμιαία αύξηση της ταχύτητας του ανέμου (ριπή). Στην ουσία μιλάμε για μία παροδική αλλά απότομη αύξηση της έντασης του ανέμου που διαρκεί κάποια δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα πρόσκαιρα να νιώθουμε ότι φυσάει πολύ πιο έντονα. Ωστόσο, στην πρόγνωση του καιρού επισημαίνουμε κυρίως την μέση ταχύτητα του ανέμου, όμως παράλληλα επικεντρωνόμαστε και στις ριπές των ανέμων, οι οποίες σε περίπτωση μίας πυρκαγιάς, επιδεινώνουν δραματικά την εξάπλωση ενός πύρινου μετώπου.

Πάμε τώρα στην ενδεχόμενη αλλαγή στο σκηνικό του καιρού...Όπως βλέπουμε στον παρακάτω χάρτη, διαφαίνεται η δημιουργία ενός συστήματος υψηλών πιέσεων Ωμέγα Εμποδισμού που θα επιτρέψει την κάθοδο ψυχρότερων αέριων μαζών προς την Ανατολική Μεσόγειο και κατ' επέκταση προς την χώρα μας. Αυτό συνεπάγεται μία πτώση των θερμοκρασιών της τάξεως των 8 βαθμών κελσίου, με αποτέλεσμα από την Παρασκευή 14 Αυγούστου έως και την Κυριακή 16 Αυγούστου, οι μέγιστες θερμοκρασίες σε τοπικό επίπεδο να πέσουν κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής στο σύνολο της χώρας.Αυτό σημαίνει ότι η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει πρόσκαιρα τους 30 με 31 βαθμούς κελσίου, ειδικά στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας, ενώ παράλληλα θα έχουμε και την περαιτέρω ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων στην περιοχή του Αιγαίου.

Δεν αποκλείεται λοιπόν όλο αυτό να ευνοήσει και στην εκδήλωση κάποιων παροδικών βροχών κατά τις θερμές ώρες της ημέρας στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, με έμφαση την Βόρεια Ελλάδα, κάτι όμως που θα το δούμε αναλυτικότερα από την ερχόμενη Πέμπτη, καθώς υπάρχει διχογνωμία στα προγνωστικά μοντέλα.

Πάντως, με αφορμή τα παράπονα που γίνονται γύρω από την ζέστη που επικρατεί στην χώρα μας (προσωπικά ούτε εγώ έχω ανοχή στην ζέστη), καλό θα είναι να μας παρηγορεί το γεγονός ότι σε σχέση με εμάς, η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν τον 5ο κατά σειρά καύσωνα την φετινή καλοκαιρινή περίοδο!

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