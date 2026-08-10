Φωτιά σε μονοκατοικία στο Μαρούσι – Μεγάλες υλικές ζημιές
Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
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- Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία στο Μαρούσι, στην οδό Λεμόνα και Μιχαήλ Νουάρου.
- Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
- Η φωτιά προκάλεσε μεγάλες υλικές ζημιές στην κατοικία.
- Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (10/8) σε μονοκατοικία, στη συμβολή των οδών Λεμόνα και Μιχαήλ Νουάρου, στο Μαρούσι.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη φωτιά προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές στη μονοκατοικία.
Το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει την έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.
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