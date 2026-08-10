Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα στίβου και κολύμβησης: Η Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη των σπουδαίων διοργανώσεων!

Με 22 αθλητές και αθλήτριες συμμετέχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το οποίο ολοκληρώνεται στις 16 Αυγούστου στο Σεν Ντενί της Γαλλίας. Από την πρώτη ημέρα, 13 μέλη της ελληνικής αποστολής θα αγωνιστούν σε έξι ατομικά και ένα ομαδικό αγώνισμα.

Η αρχή γίνεται στα 400μ μικτή ατομική, όπου η Ελλάδα έχει τριπλή παρουσία με τους Απόστολο Παπαστάμο, Δανιήλ Γιουρτζίδη και Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο. Στα 50μ πεταλούδα αγωνίζεται ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2024, Στέργιος Μπίλας, ενώ στις γυναίκες η Άννα-Αυγούστα Βλάχου και η Ελένη Αντωνιάδου συμμετέχουν στα 100μ ελεύθερο και 200μ ύπτιο αντίστοιχα.

Στα 100μ πρόσθιο θα αγωνιστούν οι Μάριος Ζαφειρόπουλος και Ευάγγελος-Εφραίμ Ντούμας, με τον τελευταίο να ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών μετά την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η ελληνική τετράδα των Ανδρέα Βαζαίου, Κωνσταντίνου Εγγλεζάκη, Κωνσταντίνου Στάμου και Δημήτρη Μάρκου θα αγωνιστεί στα 4x200μ ελεύθερο, ενώ η πρώτη ημέρα ολοκληρώνεται με την Άρτεμις Βασιλάκη στα 800μ ελεύθερο.

Ιστορική ελληνική αποστολή στον στίβο

Παράλληλα, η Ελλάδα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, με την πολυπληθέστερη αποστολή της ιστορίας της, η οποία αποτελείται από 59 αθλητές και αθλήτριες.

Η ελληνική δράση ξεκινά με τη Μαρία Ραφαηλίδου και τη Μαρία Μαγκούλια στη σφαιροβολία, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στη σφυροβολία.

Στα 100μ γυναικών, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και η Ραφαέλα Σπανουδάκη θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα ημιτελικά, ενώ στις 13:30 όλα τα βλέμματα θα στραφούν στον Μίλτο Τεντόγλου.

Ο τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης και κάτοχος του τίτλου ξεκινά την προσπάθειά του στον προκριματικό του μήκους, μαζί με τον Νίκο Σταματονικολού, με το όριο πρόκρισης να έχει οριστεί στα 8,15 μέτρα.

Το πρωινό πρόγραμμα για την Ελλάδα θα ολοκληρωθεί με τον προκριματικό της σφαιροβολίας ανδρών, όπου θα συμμετάσχουν οι Κώστας Γεννίκης, Ιάσονας Μαχαίρας και Οδυσσέας Μουζενίδης. Το όριο για την πρόκριση στον τελικό είναι 20,60 μέτρα.

Το απογευματινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε τελικούς, με την Ελλάδα να έχει σημαντικές συμμετοχές. Εκτός από τους τελικούς της σφαιροβολίας ανδρών και γυναικών και των 100 μέτρων γυναικών, θα διεξαχθούν επίσης οι τελικοί στα 5.000 μέτρα ανδρών και στη μικτή σκυταλοδρομία 4x400 μέτρων. Το βράδυ, η Σπυριδούλα Καρύδη θα αγωνιστεί στον προκριματικό του τριπλούν στις 21:55, με το όριο πρόκρισης να είναι στα 14,15 μέτρα.

Στη σφυροβολία γυναικών θα συμμετάσχει η Σταματία Σκαρβέλη, η οποία θα χρειαστεί επίδοση πάνω από 71,50 μέτρα για την απευθείας πρόκριση στον τελικό, αν και αναμένεται μεγάλη μάχη για τις διαθέσιμες θέσεις.

Με την ελληνική παρουσία να είναι ιδιαίτερα έντονη και στις δύο διοργανώσεις, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις προσπάθειες των πρωταθλητών μας για προκρίσεις, τελικούς και νέες σημαντικές διακρίσεις.