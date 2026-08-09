Σκιάθος: 15χρονος καταγγέλλει 17χρονο για σεξουαλική κακοποίηση

Η καταγγελία αφορά περιστατικά που φέρονται να σημειώνονταν επί χρόνια

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σκιάθος: 15χρονος καταγγέλλει 17χρονο για σεξουαλική κακοποίηση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 15χρονος στη Σκιάθο κατήγγειλε 17χρονο για σεξουαλική κακοποίηση που φέρεται να διαρκούσε από το 2023 έως το καλοκαίρι του 2024.
  • Ο 17χρονος φέρεται να απειλούσε τον 15χρονο με βίντεο που είχε καταγράψει, προκειμένου να τον εκβιάζει για νέες γενετήσιες πράξεις.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων, σωματική βλάβη και απειλή, ενώ κατασχέθηκε το κινητό του 17χρονου για εργαστηριακή εξέταση.
  • Ο 17χρονος υποστηρίζει ότι είχαν φιλική σχέση και οι επαφές τους ήταν συναινετικές.
  • Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται με αξιολόγηση όλων των καταγγελιών και στοιχείων.
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Μια σοβαρή καταγγελία σε βάρος 17χρονου διερευνάται στη Σκιάθο, έπειτα από την προσφυγή στις Αρχές ενός 15χρονου, ο οποίος υποστηρίζει ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση επί σειρά ετών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του gegonota.news, ο 17χρονος φέρεται να τον απειλούσε με βίντεο που είχε καταγράψει, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο υλικό ως μέσο πίεσης για να τον εξαναγκάζει σε νέες γενετήσιες πράξεις. Ο 15χρονος περιέγραψε επίσης περιστατικά κατά τα οποία, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε απειλές και σωματική βία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο 15χρονος αποφάσισε να ενημερώσει τους γονείς του για όσα υποστηρίζει ότι βίωνε. Μαζί τους πήγε στις 8 Αυγούστου στο Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου, όπου προχώρησε στην καταγγελία.

Με βάση τα όσα περιέγραψε, τα περιστατικά φέρεται να είχαν ξεκινήσει το 2023 και να συνεχίζονταν μέχρι το φετινό καλοκαίρι.

Το τελευταίο περιστατικό που κατήγγειλε φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου, όταν ο 17χρονος, σύμφωνα με την κατάθεσή του, εμφανίστηκε στο κατάστημα όπου εργάζεται ο 15χρονος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και τον απείλησε λεκτικά.

Στο μικροσκόπιο το κινητό του 17χρονου

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, μεταξύ άλλων, για βιασμό κατ' εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και απειλή.

Οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου του 17χρονου, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί εργαστηριακά. Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα δίνεται στο εάν υπάρχει το βιντεοληπτικό υλικό που αναφέρεται στην καταγγελία και ποιο είναι το περιεχόμενό του.

Από την πλευρά του, ο 17χρονος φέρεται να δίνει διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι οι δύο ανήλικοι ήταν φίλοι και ότι οι μεταξύ τους επαφές ήταν συναινετικές.

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