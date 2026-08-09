Η αγκαλιά Τζόλη-Καρέτσα πριν το φιλικό ανάμεσα σε Άρσεναλ και Ντόρτμουντ

Άρσεναλ εναντίον Ντόρτμουντ ή αλλιώς Τζόλης εναντίον Καρέτσα, με τους δύο Έλληνες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε φιλική αναμέτρηση για το «Emirates Cup».

Από τη μια, ο Καρέτσας κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Βεστφαλών, ενώ από την άλλη ο Χρήστος Τζόλης έχει ήδη εντυπωσιάσει στα πρώτα φιλικά με γκολ και ασίστ.

Οι διεθνείς είχαν τη δική τους στιγμή λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα, με την κάμερα της Ντόρτμουντ να απαθανατίζει την αγκαλιά των δύο παικτών.

«Δύο από τους καλύτερους της Ελλάδας», έγραψαν στη λεζάντα οι «κιτρινόμαυροι».